Симеон Николов с първа загуба в Русия

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов и с разпределителя на националния ни отбор Симеон Николов, допусна първото си поражение от началото на сезона в руското волейболно първенство. Тимът загуби с 1:3 гейма (28:26, 21:25, 19:25, 21:25) в двубоя от деветия кръг срещу Динамо Москва.

Мачът премина под силен български интерес. На трибуните бяха майката на Симеон – Мая Николова, и неговият по-малък брат Филип Николов. Бившата националка Добриана Рабаджиева също изгледа срещата на живо.

Въпреки поражението Локомотив Новосибирск запазва второто място в класирането. В предстоящия кръг „железничарите“ ще бъдат домакини на Оренбург.