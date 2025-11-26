Новини
Спорт »
Волейбол »
Симеон Николов с първа загуба в Русия

Симеон Николов с първа загуба в Русия

26 Ноември, 2025 09:30 252 0

  • джеки чан-
  • локомотив новосибирск-
  • волейбол-
  • спорт

Тимът загуби с 1:3 гейма

Симеон Николов с първа загуба в Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов и с разпределителя на националния ни отбор Симеон Николов, допусна първото си поражение от началото на сезона в руското волейболно първенство. Тимът загуби с 1:3 гейма (28:26, 21:25, 19:25, 21:25) в двубоя от деветия кръг срещу Динамо Москва.

Мачът премина под силен български интерес. На трибуните бяха майката на Симеон – Мая Николова, и неговият по-малък брат Филип Николов. Бившата националка Добриана Рабаджиева също изгледа срещата на живо.

Въпреки поражението Локомотив Новосибирск запазва второто място в класирането. В предстоящия кръг „железничарите“ ще бъдат домакини на Оренбург.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ