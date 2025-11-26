Новини
Глобиха пилот от Формула 1 за "груб" език

26 Ноември, 2025 11:29 1 030 2

Норис изпусна нервите си, описвайки с нецензурна дума поражението си в борбата за място с четирикратния световен шампион Макс Верстапен от "Ред Бул“ на първия завой

Глобиха пилот от Формула 1 за "груб" език - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Британският пилот на тима от Формула 1 на McLaren Ландо Норис е глобен с 59 000 долара от Международната автомобилна федерация (ФИА). Причината за санкцията е нецензурна реплика в интервюто на пилота след състезанието за Голямата награда на Лас Вегас, съобщава фотографа Марк Сатън в профила си в една от социалните мрежи.

Норис изпусна нервите си, описвайки с нецензурна дума поражението си в борбата за място с четирикратния световен шампион Макс Верстапен от Red Bull на първия завой. Ландо завърши втори, но бе дисквалифициран заради технически проблем с болида му.

Верстапен спечели старта, а след дисквалификацията на Норис втори стана Джордж Ръсел с "Мерцедес“. Топ 3 допълни другият пилот на "Мерцедес“ Андреа Кими Антонели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    3 0 Отговор
    Проблемът не е в бай Ландо, а във вида спорт. Сега разбирам защо Стоичков е толкова популярен, а напр. Богдан Николов - не.

    11:41 26.11.2025

  • 2 Митко

    7 1 Отговор
    Гледах интервюто. Въобще не е изпуснал нервите си, просто вмъкна "fked up", описвайки грешката си в първия завой след късно спиране, което позволи на Верстапен да го изпревари. Да, нецензурна дума, но като цяло доста невинна ситуация. Предвид факта, че живеем в джендърски времена (и всеки се чувства засегнат от нещо по някакъв начин), разбирам възмущението. Слаба журналистика. Copy-Paste с превод между двете. Браво!

    12:04 26.11.2025

