Глобиха пилот от Формула 1 за "груб" език

Британският пилот на тима от Формула 1 на McLaren Ландо Норис е глобен с 59 000 долара от Международната автомобилна федерация (ФИА). Причината за санкцията е нецензурна реплика в интервюто на пилота след състезанието за Голямата награда на Лас Вегас, съобщава фотографа Марк Сатън в профила си в една от социалните мрежи.

Норис изпусна нервите си, описвайки с нецензурна дума поражението си в борбата за място с четирикратния световен шампион Макс Верстапен от Red Bull на първия завой. Ландо завърши втори, но бе дисквалифициран заради технически проблем с болида му.

Верстапен спечели старта, а след дисквалификацията на Норис втори стана Джордж Ръсел с "Мерцедес“. Топ 3 допълни другият пилот на "Мерцедес“ Андреа Кими Антонели.