Секси мъжемелачка улови в мрежите си защитник на Лацио

26 Ноември, 2025 15:00 1 547 9

  • бруна рота-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси-
  • нуно таварес-
  • лацио

26-годишната хубавица имаше гореща връзка с Родриго от Реал Мадрид, но всичко между двамата приключи преди няколко месеца

Секси мъжемелачка улови в мрежите си защитник на Лацио - 1
Снимка:
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сексапилната бразилка Бруна Рота не се спира в желанието да има футболист до себе си. 26-годишната хубавица имаше гореща връзка с Родриго от Реал Мадрид, но всичко между двамата приключи преди няколко месеца.

След това пък се появиха слухове, че си е набелязала италианеца Матео Ретеги от Ал Кадисия, след като го видяла на снимки. С женския си чар успяла да се домогне и до него, гласи клюката.

A post shared by Bruna Rotta (@brunarotta_)

Дали това е вярно или не, само двамата знаят, но сега новините са, че Бруна има нов футболист до себе си. Става въпрос за португалеца Нуно Таварес от Лацио. Двамата били забелязани заедно по време на вечеря в Рим в компанията на приятели.

26-годишната бомба сама се издаде, след като публикува свое видео, в което се чува как Таварес нещо говори. Освен това на една от снимките тя е нахлупила неговата шапка.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зевс

    12 0 Отговор
    Куотрошачка искате да кажете, нали?

    15:09 26.11.2025

  • 3 Да бе

    10 1 Отговор
    А Павката улови със шепичката си мишленцето у панталоните за да го души белким...повърне:)))
    Това са фактите...УВИ...

    15:16 26.11.2025

  • 4 Секси мъжемелачка улови в мрежите си

    5 1 Отговор
    пак напористия писар барабар с други лапнишарани

    15:25 26.11.2025

  • 5 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Ако не беше толкова нацапана, щях да я харесам,
    но нямам достатъчно пари, тя да ме хареса...

    15:29 26.11.2025

  • 6 Лорд Минчу

    1 0 Отговор
    Надраскана опаковка, второ качество!

    15:39 26.11.2025

  • 7 етикет

    1 0 Отговор
    Много е красива мацката,ама защо се е нашарила толкова? Мрежите й ще й трябват,като ходи за хляб и сирене по магазините. Но там не продават мъже.

    15:57 26.11.2025

  • 8 Грета Тунберг

    2 0 Отговор
    Моят чЕкист електрика харесва повече Деми Роуз.

    16:04 26.11.2025

  • 9 е и кво толкова

    1 0 Отговор
    Явно е позакъсал завалията, от тренировки не му остава лично време. Какво му пречи в движение да ошмули и една такава дето сама се навира, а на всичко отгоре и заслужава някакъв компромис

    16:18 26.11.2025

