Секси мъжемелачка улови в мрежите си защитник на Лацио

Сексапилната бразилка Бруна Рота не се спира в желанието да има футболист до себе си. 26-годишната хубавица имаше гореща връзка с Родриго от Реал Мадрид, но всичко между двамата приключи преди няколко месеца.

След това пък се появиха слухове, че си е набелязала италианеца Матео Ретеги от Ал Кадисия, след като го видяла на снимки. С женския си чар успяла да се домогне и до него, гласи клюката.

Дали това е вярно или не, само двамата знаят, но сега новините са, че Бруна има нов футболист до себе си. Става въпрос за португалеца Нуно Таварес от Лацио. Двамата били забелязани заедно по време на вечеря в Рим в компанията на приятели.

26-годишната бомба сама се издаде, след като публикува свое видео, в което се чува как Таварес нещо говори. Освен това на една от снимките тя е нахлупила неговата шапка.