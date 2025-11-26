Хари Кейн каза за едно от най-добрите решения в живота си

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн обяви, че да премине в германския шампион е едно от най-добрите решения в кариера му. Той добави, че е готов да продължи договора си с баварците.

"Трансферът в Байерн беше едно от най-добрите решения в живота ми. Да играя в нова лига и отбор като Байерн Мюнхен, да преживея тези европейски нощи, да се обградя с различна култура и различни играчи. Това беше голяма стъпка в кариерата ми и ми помогна да се подобря като играч. Доста съм отворен към идеята да остана по-дълго. Мисля, че сме един от най-добрите отбори в Европа. Не гледам към друг отбор и не казвам, че искам да отида там, за да се подобря. В момента съм наистина щастлив тук. Имам малко повече от 18 месеца до края на договора си. Уверен съм, че ще има някои разговори през следващите два месеца относно бъдещето и какво ще направи Байерн. Всичко, което мога да кажа, е, че съм наистина щастлив тук и не виждам нищо да се променя в близко бъдеще", каза 32-годишният англичанин на пресконференцията преди гостуването на Арсенал в Шампионска лига.

Кейн коментира и развитието си като футболист под ръководството на Венсан Компани. „Имам много високо мнение за него, за начина, по който се отнася с нас, играчите, как тренираме, работим и подхождаме към мачовете. Той дава страхотен пример за това как трябва да действа екипът. Извлече най-доброто от мен. Тази безстрашност при висока преса, липсата на страх от ситуации един на един, този манталитет, това доминиране – той ни вдъхна на всички много увереност. Много съм впечатлен от начина, по който работихме, и се надявам да съберем плодовете от тази работа през този сезон".

Хари Кейн има 114 мача за Байерн след трансфера си от Тотнъм. В тях той е вкарал 109 гола и е направил 29 асистенции.