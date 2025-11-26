Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова стартира с успех в Анталия

Денислава Глушкова стартира с успех в Анталия

26 Ноември, 2025 15:39 470 1

  • джина мари дитман-
  • денислава глушкова -
  • сингъл-
  • тенис -
  • турнир-
  • анталия -
  • турция

Българката се наложи над германката Джина Мари Дитман

Денислава Глушкова стартира с успех в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Петата поставена българка се наложи над германката Джина Мари Дитман след обрат с 4:6, 7:5, 6:4. Двубоят продължи два часа и 57 минути.

Глушкова отстъпи в първия сет след общо седем пробива между противничките, а във втората част навакса пасив от 0:3 до равенство 3:3. Българката изоставаше и с 4:5, но спечели следващите три гейма за 7:5. Последва също толкова оспорван трети сет, в който националката обърна от 2:3 до 4:3 и приключи срещата при 6:4 с третия си мачбол.


В основната схема на сингъл ще играе още една българка - поставената под №3 Лиа Каратанчева.


В надпреварата на двойки Лиа Каратанчева в тандем със сестра си Алекса Каратанчева са водачки в схемата и се класираха без игра за втория кръг след отказване на съперничките им.

Денислава Глушкова пък ще си партнира на двойки с Виктория Велева.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стих

    1 0 Отговор
    Браво на нашето момиче! Още нови успехи!

    15:51 26.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ