Денислава Глушкова стартира с успех в Анталия

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Петата поставена българка се наложи над германката Джина Мари Дитман след обрат с 4:6, 7:5, 6:4. Двубоят продължи два часа и 57 минути.

Глушкова отстъпи в първия сет след общо седем пробива между противничките, а във втората част навакса пасив от 0:3 до равенство 3:3. Българката изоставаше и с 4:5, но спечели следващите три гейма за 7:5. Последва също толкова оспорван трети сет, в който националката обърна от 2:3 до 4:3 и приключи срещата при 6:4 с третия си мачбол.



В основната схема на сингъл ще играе още една българка - поставената под №3 Лиа Каратанчева.



В надпреварата на двойки Лиа Каратанчева в тандем със сестра си Алекса Каратанчева са водачки в схемата и се класираха без игра за втория кръг след отказване на съперничките им.

Денислава Глушкова пък ще си партнира на двойки с Виктория Велева.