Елизара Янева громи в Търнава

26 Ноември, 2025 22:45 331 0

18-годишната българка елиминира румънката Елена Бертя

Елизара Янева громи в Търнава - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в зала в Търнава (Словакия) с награден фонд от 60 000 щатски долара.

18-годишната българка с 6:3, 6:0 Елена Бертя (Румъния). Срещата продължи 73 минути.

Янева, която от тази седмица се намира на рекордното в кариерата си 380-о място в света, не остави никакви шансове на 19-годишната румънка, която е номер 304 в ранглистата.

Срещата беше равностойна само до 3:3 в първия сет, като след това Янева спечели девет поредни гейма.


Във втория кръг Елизара Янева ще играе срещу победителката от двубоя между №6 в схемата Теодора Костович (Сърбия) и Желин Вандром (Белгия)

Предната седмица Янева игра финал на турнир в Търнава с награден фонд 40 хиляди долара.


