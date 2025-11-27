Валери Божинов коментира протеста срещу бюджета

Бившият футболист Валери Божинов коментира протестите срещу бюджета на страната за 2026-та година, провели се в центъра на София през изминалата вечер.
Ето какво написа Божинов в своя Фейсбук профил:
"Когато една нация се изправя, за да спре правителството да повишава данъците! Уважение към тези хора! Българи юнаци Това се случва днес!!! Quando una nazione si alza in piedi per impedire al governo degli aumenti! Rispetto per questo popolo! Българи юнаци Questo accade oggi!!! When a nation stands up to stop the government from raising taxes! Respect for these people! Българи юнаци This is happening today!!! Заедно ще успеем като един юмрук together we will succeed as one insieme avremo successo come Toun"
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
07:08 27.11.2025
3 Красимир Петров
07:09 27.11.2025
4 Ха-ха
07:30 27.11.2025
5 Ляв и фалциран бюджет
07:31 27.11.2025
6 Евроджендър
07:43 27.11.2025
7 Дрътия Софианец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тихо бе , невежа ..
07:48 27.11.2025