Валери Божинов коментира протеста срещу бюджета

Валери Божинов коментира протеста срещу бюджета

27 Ноември, 2025 07:04 1 385 7

  • валери божинов-
  • коментира-
  • протест-
  • бюджета -
  • софия -
  • фейсбук-
  • българи юнаци

"Уважение към тези хора!" , написа бившият футболист

Валери Божинов коментира протеста срещу бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият футболист Валери Божинов коментира протестите срещу бюджета на страната за 2026-та година, провели се в центъра на София през изминалата вечер.

Ето какво написа Божинов в своя Фейсбук профил:

"Когато една нация се изправя, за да спре правителството да повишава данъците! Уважение към тези хора! Българи юнаци Това се случва днес!!! Quando una nazione si alza in piedi per impedire al governo degli aumenti! Rispetto per questo popolo! Българи юнаци Questo accade oggi!!! When a nation stands up to stop the government from raising taxes! Respect for these people! Българи юнаци This is happening today!!! Заедно ще успеем като един юмрук together we will succeed as one insieme avremo successo come Toun"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 17 Отговор
    Някакви хора с камуфлажи и украинското знаме на ръкавите пробваха Майдан.

    Коментиран от #7

    07:08 27.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    7 8 Отговор
    Кой е този колец Божинов

    07:09 27.11.2025

  • 4 Ха-ха

    6 1 Отговор
    Футболист и политика ?!..

    07:30 27.11.2025

  • 5 Ляв и фалциран бюджет

    7 0 Отговор
    Подробните и задълбочени икономически, социологически и политически анализи на божинката във фейса, къртят миФки, както обикновено.

    07:31 27.11.2025

  • 6 Евроджендър

    2 0 Отговор
    Боже опази и този да се готви за политиката

    07:43 27.11.2025

  • 7 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тихо бе , невежа ..

    07:48 27.11.2025

