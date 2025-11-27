Новият стадион на ЦСКА е на финал в престижен конкурс

ЦСКА получи сериозно признание за проекта за реконструкция на стадион „Българска армия“. Архитектурният план достигна до финалната фаза на Archello Awards 2025 в категория Unbuilt Project of the Year – отличия, които отличават най-добрите световни концепции в етап на реализация.

Ето какво написаха от клуба:

Проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ е финалист в Archello Awards 2025!

Армейци, гласувайте за новото ни бижу.

Стадионът на ЦСКА можете да подкрепите тук.