Новият стадион на ЦСКА е на финал в престижен конкурс

ЦСКА получи сериозно признание за проекта за реконструкция на стадион „Българска армия“. Архитектурният план достигна до финалната фаза на Archello Awards 2025 в категория Unbuilt Project of the Year – отличия, които отличават най-добрите световни концепции в етап на реализация.
Ето какво написаха от клуба:
Проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ е финалист в Archello Awards 2025!
Армейци, гласувайте за новото ни бижу.
Стадионът на ЦСКА можете да подкрепите тук.
1 Цска-1948
Коментиран от #3, #4
20:44 27.11.2025
2 БатКоче
20:45 27.11.2025
3 Бай Ганьо
До коментар #1 от "Цска-1948":Васил Левски ще се обърне 100 пъти в гроба ако разбере за клуба на неговото име че се издържа от Турска партия. И още по зле че има задрямали привърженици, които не виждат нещата как стоят
21:03 27.11.2025
4 Хамрун.
До коментар #1 от "Цска-1948":Вие кога ще ремонтирате козирката на Шишиарена , че като завали скоро сняг ще падне върху някого
21:10 27.11.2025
5 СТРОЕЖ ⚠️
21:21 27.11.2025