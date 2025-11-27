Новини
Новият стадион на ЦСКА е на финал в престижен конкурс

27 Ноември, 2025 20:31 680 5

Армейци, гласувайте за новото ни бижу, призоваха от клуба

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА получи сериозно признание за проекта за реконструкция на стадион „Българска армия“. Архитектурният план достигна до финалната фаза на Archello Awards 2025 в категория Unbuilt Project of the Year – отличия, които отличават най-добрите световни концепции в етап на реализация.

Ето какво написаха от клуба:

Проектът за реконструкция на стадион „Българска армия“ е финалист в Archello Awards 2025!
Армейци, гласувайте за новото ни бижу.

Стадионът на ЦСКА можете да подкрепите тук.


  • 1 Цска-1948

    5 6 Отговор
    Честито армейци. В държава без армия, армейски клуб с дългото име "Булгарплод -Етрополе-червени домати-Балкан Ловеч-50кубика. ЦСКА умре, разбрахте ли Беееееееее?

    Коментиран от #3, #4

    20:44 27.11.2025

  • 2 БатКоче

    6 3 Отговор
    Ние от фк ,,Ново начало 1914 не сме съгласни с това и ще уведомим гусин Пеевски да вземе мерки!

    20:45 27.11.2025

  • 3 Бай Ганьо

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цска-1948":

    Васил Левски ще се обърне 100 пъти в гроба ако разбере за клуба на неговото име че се издържа от Турска партия. И още по зле че има задрямали привърженици, които не виждат нещата как стоят

    21:03 27.11.2025

  • 4 Хамрун.

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Цска-1948":

    Вие кога ще ремонтирате козирката на Шишиарена , че като завали скоро сняг ще падне върху някого

    21:10 27.11.2025

  • 5 СТРОЕЖ ⚠️

    2 1 Отговор
    Стига вече с тази РЕКОНСТРУКЦИЯ, че ставате за смях, невежи списвачи на статии !!! Вие правите ли изобщо някаква РАЗЛИКА между СТРОЕЖ и РЕКОНСТРУКЦИЯ ?! Да, разрешителното е за "реконструкция" и това е официалното название по документи ... Само дето, всички знаят, че то беше издействано от бившите оранжеви благодетели под масата, защото няма как да се издаде разрешение за Строеж, понеже парк Борисова градина все още няма ПУП !!! А без ПУП е забранено да се СТРОИ в парка ... Затова цялата схема мина под логото - РЕКОНСТРУКЦИЯ, а иначе всички виждат, че това си е жив СТРОЕЖ ⚠️⚠️⚠️

    21:21 27.11.2025

