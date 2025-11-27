Голям скандал с талант на Барсeлона, отбелязал 145 гола за един сезон

Футболист на Барселона, вкарал 145 гола само за един сезон, подписа договор, за който ще се говори дълго време.

Става дума за Дестъни Косисо, който е едва на 12 години. Той е парафирал с мениджърската агенция на Пини Захави, която представлява треньора на Барселона Ханзи Флик и голмайстора на тима Роберт Левандовски.

„Той е млад. Талантлив е. И го прави“, публикуваха те, споделяйки снимката от подписването.

Проблемът тук е, че въпросният играч не е навършил 16 години.

В интервю за The Times самият Захави, призна, че съветва млади играчи и техните семейства, преди да навършат 16 години: „Комуникирам със стотици хиляди футболисти по света, какво мислите? Дали е нещо различно? Нещо незаконно? Напълно законно е. Мисля, че е наистина фантастично, че клуб като Барселона вече е осъзнал, че има дете, което може да стане играч от световна класа“.

Според разпоредбите на ФИФА, на агентите е забранено да подписват договори за представителство с млади играчи, докато не навършат 16 години и не са на път да подпишат първия си професионален договор. Това обаче явно не пречи на големите акули в бизнеса да подписват с деца. Наскоро пък младокът е подписал и договор с Nike, което също разбуни духовете в Испания.

Въпросът е, че явно на президента на каталунците Жоан Лапорта не му пука за случващото се, а най-важното за него, е че се е родил поредният голям талант в Ла Масия.