Никола Цолов дебютира във Формула 2: Българският талант с първи обиколки на "Лусаил"

Българският автомобилен спорт отбеляза нова страница в историята си, след като младата надежда Никола Цолов направи своя дългоочакван дебют във Формула 2.

Само на 18 години, Цолов, който тази година впечатли феновете с второто място в шампионата на Формула 3, вече се състезава за отбора на "Кампос Рейсинг". Днес, на прочутата писта "Лусаил" в Катар, българинът се включи в първата свободна тренировка преди предпоследния кръг от шампионата.

В ожесточената конкуренция Никола записа 18-о време, като изостана с 1.431 секунди от най-бързия в сесията – италианеца Леонардо Форнароли, представител на "Инвикта Рейсинг".

Вълнението тепърва предстои, тъй като по-късно днес, точно в 18:10 часа българско време, ще се проведе квалификацията, която ще определи стартовата решетка за неделното основно състезание.

Всички погледи са вперени в Цолов, който се стреми да затвърди позициите си сред най-добрите млади пилоти в света.