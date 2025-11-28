Новини
Никола Цолов дебютира във Формула 2: Българският талант с първи обиколки на "Лусаил"

28 Ноември, 2025 15:23 463 1

  • автомобилен спорт-
  • историята-
  • никола цолов -
  • дебют-
  • формула 2-
  • формула 3-
  • кампос рейсинг-
  • лусаил-
  • катар

По-късно днес ще се проведе квалификацията

Никола Цолов дебютира във Формула 2: Българският талант с първи обиколки на "Лусаил" - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският автомобилен спорт отбеляза нова страница в историята си, след като младата надежда Никола Цолов направи своя дългоочакван дебют във Формула 2.

Само на 18 години, Цолов, който тази година впечатли феновете с второто място в шампионата на Формула 3, вече се състезава за отбора на "Кампос Рейсинг". Днес, на прочутата писта "Лусаил" в Катар, българинът се включи в първата свободна тренировка преди предпоследния кръг от шампионата.

В ожесточената конкуренция Никола записа 18-о време, като изостана с 1.431 секунди от най-бързия в сесията – италианеца Леонардо Форнароли, представител на "Инвикта Рейсинг".

Вълнението тепърва предстои, тъй като по-късно днес, точно в 18:10 часа българско време, ще се проведе квалификацията, която ще определи стартовата решетка за неделното основно състезание.

Всички погледи са вперени в Цолов, който се стреми да затвърди позициите си сред най-добрите млади пилоти в света.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Успех, момче, направи така, че да ти дишат праха...

    15:33 28.11.2025

