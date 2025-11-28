Локомотив Пловдив приема Монтана без публика

Вторият мач от петъчната програма на 17-ия кръг в efbet Лига противопоставя Локомотив Пловдив и Монтана. Срещата на стадион "Локомотив" в пловдивския парк "Лаута" започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Михаел Павлов. Двубоят ще се предава на живо по Диема спорт.

Локомотив Пловдив влиза в срещата като трети в класирането с 28 точки. "Смърфовете" са един от най-добрите домакини в елита, записвайки дотук на "Лаута" 6 победи, 1 равенсво и 1 загуба, дошла по служебен път срещу градския съперник Ботев. При успех срещу Монтана Локомотив дори ще излезе временно на второто място, изпреварвайки настоящия втори ЦСКА 1948. Наказани за срещата са Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса. Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич заради контузии. Сред 20-те се завръщат Парвиз Умарбаев и Хуан Переа.

Монтана пристига в Пловдив като предпоследен в класирането с 13 точки. При победа възпитаниците на Анатоли Нанков ще скочат с две места в подреждането и ще са близо до излизането от зоната на изпадащите, в която се намират и към момента. На разположение от първата минута ще бъдат централният бранител Давид Малембана и дефанзивният халф Ваджеба Сакор, който пропусна три поредни срещи за „сините“. Аут все още е националният вратар на Кабо Верде Марсио Роса, който бе опериран от апендицит.

В края на месец юли тази година Монтана и Локомотив Пловдив се изправиха един срещу друг край Огоста и завършиха при равенство 1:1. Филип Ежике даде аванс на домакините, а Каталин Иту оформи крайния резултат с изравнително попадение.

Локомотив Пловдив все още изтърпява наказание без публика и билети за срещата няма да бъдат продавани.