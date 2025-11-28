Новини
Спорт »
Тенис »
Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Анталия

28 Ноември, 2025 17:04 373 0

  • лиа каратанчева -
  • тенис -
  • турнир-
  • клей -
  • анталия -
  • турция

Родната тенисистка отстрани представителката на домакините Ирем Курт

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите в Анталия - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №3 Каратанчева направи обрат и победи с 1:6, 6:3, 6:0 участващата с „уайлд кард" представителка на домакините Ирем Курт. Срещата продължи час и 51 минути.

22-годишната българка ще играе за място на полуфиналите срещу шестата в схемата Юлия Струплова (Чехия).


Друга българка – Денислава Глушкова, пета в схемата на сингъл, отстъпи във втория кръг с 6:0, 4:6, 0:6 от Мелиса Еркан (Австралия). Двубоят продължи 2 часа и 38 минути.


Оценка 4.5 от 2 гласа.
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

