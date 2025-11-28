Новини
Стефани Стоева с впечатляващо представяне: два четвъртфинала за един ден в Кардиф

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската бадминтон звезда Стефани Стоева демонстрира изключителна форма на международния турнир от сериите „International Series“ в Кардиф, Уелс, като си осигури участие на четвъртфиналите както в индивидуалната надпревара, така и при двойките.

В сингъл надпреварата, поставената под номер едно в основната схема Стоева не остави никакви шансове на тайванската квалификантка Чиа Нин Хсу, като я надигра категорично с 21:7, 21:10 само за 20 минути.

Следващото предизвикателство пред Стефани ще бъде чехкинята Луцие Крулова, срещу която тя ще се бори за място на полуфиналите още днес.

Любопитен обрат бележи и участието на Стоева при двойките – този път тя не е в тандем със сестра си Габриела, а с талантливата Цветина Попиванова. Динамичното българско дуо се справи безапелационно с английско-индийската двойка Шарлот Фреер и Шрутхика Сентил, побеждавайки ги с 21:13, 21:13 за 24 минути.

Така Стоева и Попиванова също се класираха сред най-добрите осем.

Още една българска радост донесе Гергана Павлова, която като осма поставена в схемата преодоля Елена Фан с резултат 21:16, 21:19 след оспорван двубой, продължил 35 минути.

В следващия кръг Павлова ще се изправи срещу Атина Торнилд.


