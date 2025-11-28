Новини
Спорт »
Други спортове »
Силен вятър отложи квалификацията за Световната купа по ски скокове в Рука

Силен вятър отложи квалификацията за Световната купа по ски скокове в Рука

28 Ноември, 2025 21:45 372 0

  • вятър-
  • финландия -
  • организаторите -
  • отлагане-
  • тренировка-
  • квалификация-
  • световна купа по ски скокове-
  • рука

Организаторите уверяват, че ще обявят новия час възможно най-скоро

Силен вятър отложи квалификацията за Световната купа по ски скокове в Рука - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вятърът във Финландия обърка плановете на организаторите и спортистите, като доведе до отлагане на днешната тренировка и квалификация за престижната Световна купа по ски скокове в Рука.

Международната ски федерация официално съобщи, че бурните пориви представляват сериозна опасност за състезателите и безопасността им е поставена на първо място.

Все още не е ясно кога точно ще се проведе квалификационният кръг, но се очаква решението да бъде взето в последния момент. Организаторите уверяват, че ще обявят новия час възможно най-скоро, като най-вероятно квалификацията ще се състои в ранните часове на утрешния ден.

Самото състезание на голямата шанца е планирано за 16:00 часа българско време.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ