Силен вятър отложи квалификацията за Световната купа по ски скокове в Рука

Вятърът във Финландия обърка плановете на организаторите и спортистите, като доведе до отлагане на днешната тренировка и квалификация за престижната Световна купа по ски скокове в Рука.

Международната ски федерация официално съобщи, че бурните пориви представляват сериозна опасност за състезателите и безопасността им е поставена на първо място.

Все още не е ясно кога точно ще се проведе квалификационният кръг, но се очаква решението да бъде взето в последния момент. Организаторите уверяват, че ще обявят новия час възможно най-скоро, като най-вероятно квалификацията ще се състои в ранните часове на утрешния ден.

Самото състезание на голямата шанца е планирано за 16:00 часа българско време.