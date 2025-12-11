Новини
Спорт »
Други спортове »
Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в Санкт Мориц

Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в Санкт Мориц

11 Декември, 2025 15:30 526 2

  • мишел гизив-
  • тренировка-
  • инцидент-
  • санкт мориц-
  • ски

Инцидентът стана в Санкт Мориц

Олимпийската шампионка Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в Санкт Мориц - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Олимпийската шампионка в алпийските ски Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в швейцарския курорт Санкт Мориц преди спускането за жени, валидно за Световната купа през уикенда, предаде ДПА.

Швейцарката падна с много голяма скорост в преградите за сигурност и бе откарана с хеликоптер в болница. Няма допълнителна информация за състоянието им към момента.

Гизин спечели златен медал в комбинацията през 2018 и 2022, като спечели бронзов медал и в супергигантския слалом.

Ако страховете за сериозна контузия се оправдаят, това ще бъде третият удар по швейцарския национален отбор преди Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026.

Лара Гут Бехрами няма да се състезава през целия сезон заради скъсани кръстни връзки, докато Корине Сутер също ще бъде извън пистите няколко седмици, след като получи травма на тренировка, отново в Санкт Мориц.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 0 Отговор
    Мишел Гизин падна тежко по време на тренировка в Сен Мориц.САНКТ СЕ ЧЕТЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК,А НА ФРЕНСКИ СЕ ПРОИЗНАСЯ СЕН МОРИЦ,КАТО УДАРЕНИЕТО Е ВИНАГИ НА ПОСЛЕДНАТА СРИЧКА В ДУМАТА.Сен означава Свети,в случая Свети Мориц.

    15:38 11.12.2025

  • 2 Стас

    0 0 Отговор
    Дано жената да не е ранена сериозно и бързо да се възстанови!

    15:39 11.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ