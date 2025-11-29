Новини
500 евро глоба за футболист на Го Ахед Ийгълс заради подигравка към съперник

29 Ноември, 2025 09:00 369 0

Парите ще бъдат дадени за благотворителност

500 евро глоба за футболист на Го Ахед Ийгълс заради подигравка към съперник - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Виктор Едвардсен от нидерландския Го Ахед Ийгълс бе глобен с 500 евро от клуба, след като се подигра на носа на халфа на Щутгарт Анжело Щилер (в черно). Глозната сцена се разигра в мача между двата отбора в четвъртък от Лига Европа, предава БТА. След мача 29-годишният швед е поднесъл и извинения на германския национал.

"Го Ахед Ийгълс и Виктор Едвардсен съжаляват за вчерашния инцидент. Клубът глоби футболиста с 500 евро, което ще бъдат дарени на благотворителна кауза, подкрепяна от клуба", написаха "орлите" в профила си в Х.

Щутгарт спечели срещата с убедителното 4:0, но най-много коментари в социалните мрежи предизвика провокативното държание на шведа. Поведението му предизвика суматоха и на терена и едва не доведе до сбиване между играчите.


Нидерландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
