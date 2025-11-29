500 евро глоба за футболист на Го Ахед Ийгълс заради подигравка към съперник

Виктор Едвардсен от нидерландския Го Ахед Ийгълс бе глобен с 500 евро от клуба, след като се подигра на носа на халфа на Щутгарт Анжело Щилер (в черно). Глозната сцена се разигра в мача между двата отбора в четвъртък от Лига Европа, предава БТА. След мача 29-годишният швед е поднесъл и извинения на германския национал.



"Го Ахед Ийгълс и Виктор Едвардсен съжаляват за вчерашния инцидент. Клубът глоби футболиста с 500 евро, което ще бъдат дарени на благотворителна кауза, подкрепяна от клуба", написаха "орлите" в профила си в Х.

Щутгарт спечели срещата с убедителното 4:0, но най-много коментари в социалните мрежи предизвика провокативното държание на шведа. Поведението му предизвика суматоха и на терена и едва не доведе до сбиване между играчите.