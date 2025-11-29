Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим открито заяви, че клубът се нуждае от привличането на офанзивен уингбек, подобен на Амат Диало. Според португалеца липсата на такъв тип играч ограничава потенциала на отбора.
оментарът му дойде след разочароващата домакинска загуба с 0:1 от Евъртън, въпреки че гостите останаха с човек по-малко още в 13-ата минута. Юнайтед така и не успя да пробие защитата на тима на Дейвид Мойс, а нежеланието на Аморим да промени схемата 3-4-2-1 предизвика критики.
Треньорът призна, че ограничените офанзивни опции по фланговете са повлияли и на решенията му за смените. Той подчерта, че Юнайтед има нужда от още един играч „тип Амат Диало“, за да подобри атакуващия си облик.
Аморим иска играч на точна позиция и му трябва… спешно
29 Ноември, 2025 09:49 521 0
Мениджърът иска офанзивен уингбек като Амат Диало
