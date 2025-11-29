Новини
Купа на Боливия: намеса на полиция и 17 червени картона (ВИДЕО)

Купа на Боливия: намеса на полиция и 17 червени картона (ВИДЕО)

29 Ноември, 2025 10:31

Полицията използва сълзотворен газ, за да овладее хаоса

Купа на Боливия: намеса на полиция и 17 червени картона (ВИДЕО) - 1
Кадър: Winners Circle Sports News
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Четвъртфиналът за Купата на Боливия между Реал Оруро и Блуминг завърши с безпрецедентен скандал. След последния съдийски сигнал избухна масов бой между играчите, в резултат на който бяха показани 17 червени картона.

Ситуацията излезе толкова извън контрол, че се наложи намесата на полицията, която използва сълзотворен газ и спрей с лютив пипер, за да разпръсне сблъсъците и да възстанови реда на терена.

Срещата приключи 2:2, а по-добрият резултат от първия мач класира Блуминг на четвъртфиналите, само че празненствата им траяха малко.


Боливия
