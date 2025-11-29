Новини
Макуга пропуска олимпийските игри

29 Ноември, 2025 13:16

Американската надежда е аут до края на сезона поради контузия на коляното

Макуга пропуска олимпийските игри - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Американската състезателка по ски-алпийски дисциплини Лорън Макуга е аут до края на сезона поради контузия на коляното, предава БТА. Макуга бе една от големите надежди на САЩ за медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина догодина, но това няма да стане, след като получи контузия на коляното по време на тренировка в Копър Маунтин, Колорадо, съобщиха от американския ски отбор.

23-годишната Макуга, която спечели бронзов медал в супергигантския слалом на световното първенство през февруари 2025 г. в австрийския курорт Заалбах, получи контузията, докато се готвеше за старта на сезона на Световната купа 2025-26.

Тя завърши миналия сезон на четвърто място в света на спускане и шесто в супергигантския слалом.

„Лорън Макуга падна по време на тренировка в петък сутринта и контузи дясното си коляно, което ще изисква операция. Тя ще пропусне остатъка от сезона. Знаем, че ще се върне по-силна“, съобщиха от американския ски отбор.

Макуга и сестрите ѝ Сам и Али се бореха да се състезават в три отделни дисциплини на Олимпийските игри.


