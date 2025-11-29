Кевин-Принс Боатенг, бивш халф на Барселона, направи интересно откровение. Той сподели, че бившият нападател на тима Лионел Меси е имал последната дума относно трансфера му при каталунците, предава БТА.
„Можех да подпиша с Барселона, но ако Меси беше казал „не“, сделката нямаше да се осъществи. Спортният директор на клуба искаше да ме привлече, а и треньорът ме искаше, така че казах: „Добре, нека подпишем договора“. Но ми казаха, че първо трябва да попитат Меси. Той имаше такава власт. Легнах си с надеждата Меси да одобри подписването ми. Ако беше казал „не“, нямаше да се присъединя към Барселона“, цитира AS думите на Боатенг.
Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем. През лятото на същата година халфът напусна каталунския клуб.
Боатенг разкри, че Меси го е взел в Барселона
29 Ноември, 2025 13:47 521 0
Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем
Кевин-Принс Боатенг, бивш халф на Барселона, направи интересно откровение. Той сподели, че бившият нападател на тима Лионел Меси е имал последната дума относно трансфера му при каталунците, предава БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА