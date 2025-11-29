Новини
Спорт »
Световен футбол »
Боатенг разкри, че Меси го е взел в Барселона

29 Ноември, 2025 13:47 521 0

  • меси-
  • барселона-
  • боатенг-
  • трансфер

Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем

Боатенг разкри, че Меси го е взел в Барселона - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Кевин-Принс Боатенг, бивш халф на Барселона, направи интересно откровение. Той сподели, че бившият нападател на тима Лионел Меси е имал последната дума относно трансфера му при каталунците, предава БТА.

„Можех да подпиша с Барселона, но ако Меси беше казал „не“, сделката нямаше да се осъществи. Спортният директор на клуба искаше да ме привлече, а и треньорът ме искаше, така че казах: „Добре, нека подпишем договора“. Но ми казаха, че първо трябва да попитат Меси. Той имаше такава власт. Легнах си с надеждата Меси да одобри подписването ми. Ако беше казал „не“, нямаше да се присъединя към Барселона“, цитира AS думите на Боатенг.

Ганайският футболист се присъедини към Барселона от Сасуоло през зимата на 2019 г. под наем. През лятото на същата година халфът напусна каталунския клуб.


Испания
