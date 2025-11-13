Новини
Синът на Буфон блести с националния отбор на Чехия: хеттрик и асистенция срещу Азербайджан

Синът на Буфон блести с националния отбор на Чехия: хеттрик и асистенция срещу Азербайджан

13 Ноември, 2025 07:59 805 0

Синът на легендата продължава да впечатлява с изявите си за Чехия U19

Синът на Буфон блести с националния отбор на Чехия: хеттрик и асистенция срещу Азербайджан - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Нов ден, нова гордост за Джанлуиджи Буфон. Синът му, Луис Томас Буфон, бе истинският герой за националния отбор на Чехия до 19 години, след като реализира хеттрик и подаде за още един гол при категоричната победа с 6:1 над връстниците от Азербайджан в квалификация за Европейското първенство U19.

Младият нападател, роден през 2007 година, отдавна избра да представлява Чехия, страната на майка си, и вече има зад гърба си мачове за юношеските формации на страната. Сега обаче дойде най-запомнящият се момент в досегашната му кариера, а именно първи хеттрик с националната фланелка.

Буфон започна сезона с отбора на Примаверата на Пиза, където се отличи с няколко силни изяви. Представянето му не остана незабелязано от Алберто Джилардино, който наскоро му даде дебют в Серия А, пускайки го в края на мача срещу Болоня. Оттогава младокът е редовно в групата на първия тим и постепенно печели доверието на треньора.


