Локомотив Новосибирск с убедителна победа в руското първенство

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов, записа убедителна победа над Оренбург в руското първенство с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19), предава БТА. Срещата бе от 10-ия кръг на волейболното първенство на Русия.



Като титуляр за "железничарите" игра разпределителят Симеон Николов. Българският национал се отчете с четири точки на сметката си. За Локомотив това е девети успех, с който новосибирци остават на върха в класирането.



Иля Казаченков със 17 точки бе най-резултатен за победителите, докато за Оренбург, който е на 11-о място в класирането с три победи и седем поражения, Вадим Юцкевич завърши с 9 точки.

