Новини
Спорт »
Волейбол »
Локомотив Новосибирск с убедителна победа в руското първенство

Локомотив Новосибирск с убедителна победа в руското първенство

29 Ноември, 2025 20:20 582 2

  • локомотив новосибирск-
  • пламен-
  • константинов-
  • симеон-
  • николов

Симеон Николов записа четири точки

Локомотив Новосибирск с убедителна победа в руското първенство - 1
Снимка: ВК Локомотив Новосибирск
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Локомотив Новосибирск, воден от Пламен Константинов, записа убедителна победа над Оренбург в руското първенство с 3:0 (25:17, 25:17, 25:19), предава БТА. Срещата бе от 10-ия кръг на волейболното първенство на Русия.

Като титуляр за "железничарите" игра разпределителят Симеон Николов. Българският национал се отчете с четири точки на сметката си. За Локомотив това е девети успех, с който новосибирци остават на върха в класирането.

Иля Казаченков със 17 точки бе най-резултатен за победителите, докато за Оренбург, който е на 11-о място в класирането с три победи и седем поражения, Вадим Юцкевич завърши с 9 точки.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    2 3 Отговор
    И нас какво ни интересува? Да не би да сме руска губерния?

    Коментиран от #2

    20:31 29.11.2025

  • 2 Червената шапчица

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Програма на академията: Ден 1. Лекция на тема как да откpаднем най-много от бюджета - главен лектор Влади Магнитски Горанов Ден 2.. Лекция на тема как да прикрием откраднатото в чужбина - главен лектор Бойко Барселона Борисов

    21:06 29.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ