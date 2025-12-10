Новини
Спорт »
Волейбол »
Мони Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в Русия

Мони Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в Русия

10 Декември, 2025 21:00 548 0

  • симеон николов-
  • локомотив новосибирск-
  • волейбол

Тимът, воден от Пламен Константинов, отстъпи пред Факел Ямал с 1:3

Мони Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в Русия - 1
Снимка: bTV
БТА БТА

Националът Симеон Николов и Локомотив Новосибирск допуснаха втора загуба в мъжкото волейболно първенство на Русия.

Тимът, воден от Пламен Константинов, отстъпи пред Факел Ямал с 1:3 (25:18, 23:25, 19:25, 18:25) в мач от 12-ия кръг.

Николов записа само 3 точки в двубоя. Дмитри Лизик беше най-резултатен за домакините с 14 точки.

За Факел се отличи Юри Романо с 24 точки.

След поражението тимът от Новосибирск се смъкна на второ място в класирането с 30 точки от 12 мача, а лидер е Зенит Казан с точка повече.

Следващият мач на Локомотив е на 13 декември като гост на Енисей.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ