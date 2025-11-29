Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2

Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2

29 Ноември, 2025 20:45 730 3

  • никола-
  • цолов-
  • формула 2-
  • катар

Инцидент в последната обиколка го извади от призовите места

Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2 - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов направи отличен дебют във Формула 2. Българският пилот на Кампос Рейсинг бе форсиран на два пъти извън трасето в последната обиколка и финишира на десетата позиция в спринта на Гран при на Катар, предава БТА. Цолов записа седми резултат в квалификациите, а обърнатата решетка за спринта му позволи да стартира от четвърто място. Българинът се възползва и още в първия завой изпревари Рафаел Виягомес (Мексико, Ван Амерсфорт Рейсинг), заемайки третото място.

Лидерите Ричард Фершор (Нидерландия, MP Motorsport) и Йозуа Дюрксен (Парагвай, AIX Racing) се откъснаха, но колоната бе сближена при поява на автомобил на сигурността в 15-ата обиколка. Промени след рестарта нямаше и Цолов остана трети, продължавайки да върти стабилни обиколки в Лусаил.

В последната обиколка обаче имаше нов рестарт след автомобил на сигурността и Виягомес бе свръх агресивен, избутвайки Цолов извън пистата в директна битка за третото място. Това смъкна българина с няколко позиции и по-късно той отново бе блокиран, за да се смъкне до десето място.

Фершор спечели състезанието с 0.9 секунди пред Дюрксен, а Виягомес зае последното място на подиума преди прегледа на изпреварването срещу Цолов от стюардите и рейс контрола.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Бакшишите умират от яд🤣🤣🤣🤣

    20:55 29.11.2025

  • 3 Дърт

    4 0 Отговор
    Браво на момчето и дано да върви все нагоре и да видим първият българин в състезание на Ф1, но моля журналистите да спрат с тъпи заглавия. Отлично представяне и 10-то място. Просто пишете участва и завърши в старт от Ф2.

    21:14 29.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ