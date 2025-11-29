Никола Цолов с отличен дебют във Формула 2

Никола Цолов няма да може да използва своя любим №12 за дебюта във Формула 2

Броени дни остават до дебюта на Никола Цолов във Формула 2 с екипа на Кампос. Припомняме ви, че сънародникът ни ще ще участва в последните два кръг ...