Алис Робинсън с убедителна победа в САЩ

30 Ноември, 2025 08:24 328 0

Стана скиорката с най-много победи извън Европа и Северна Америка в историята на алпийските ски

Алис Робинсън с убедителна победа в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Алис Робинсън записа убедителна победа в гигантския слалом за СК. Надпреварата се проведе Копър Маунтин, САЩ, предава БТА. С успеха си тя се превърна в състезателката с най-много първи места в историята извън държави от Европа и Северна Америка. Това бе пети успех за скиорката от Нова Зеландия, която изпревари сънародничката си и натурализирана австрийка Клаудия Рийглер, която кара за последно през 2002.

Робинсън беше начело в първия манш с 0.29 секунди пред шведката Сара Хектор и още три десети пред австрийката Юлия Шайб. След състезанието новозеландката заяви, че се чувства много уверена на бързата настилка в Колорадо, но това се промени на сенчестите участъци във втория. Тя влезе в склона догонвайки Шайб, но се представи безупречно и завърши с общо време 1:58.91 минути - 59.03 и 59.88 секунди.

Шайб в крайна сметка финишира втора, след като допусна две грешки във второто си спускане. Трета остана норвежката Теа Луизе Стиернесунд, която също водеше във втория манш за кратък период от време.

Лидер в генералното класиране остава американката Микаела Шифрин, която завърши на 14-о място с пасив от 2.08 секунди от първата позиция. Тя е с 268 точки и 50 повече от албанката Лара Колтури, а трета е Шайб с 88 пасив. Именно последната обаче е начело в гигантския слалом със 180 точки и 48 пред Робинсън, както и 75 повече от Стиернесунд.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
