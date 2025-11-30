Новини
Фламенго вдигна Копа Либертадорес за четвърти път

30 Ноември, 2025 10:25 561 0

Данило донесе успеха с попадение с глава

Фламенго вдигна Копа Либертадорес за четвърти път - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Фламенго спечели Копа Либертадорес след победа над Палмейрас с 1:0, предава БТА. Така тимът стана първият бразилски отбор, спечелил най-престижния южноамерикански клубен турнир четири пъти. Данило донесе успеха с попадение с глава след центриране от корнер на Араскаета в 67-ата минута.

Виктор Роке пропусна златна възможност да изравни за Палмейрас две минути преди края на редовното време, но стреля над гредата от близко разстояние.
Данило стана първият играч, спечелил два пъти Копа Либертадорес и две титли от Шампионската лига.

В пет от последните седем сезона или Палмейрас, или Фламенго печелят Копа Либертадорес. Двата отбора се срещнаха на финала през 2021 г., който беше спечелен от Палмейрас с 2:1.


Бразилия
