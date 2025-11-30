Новини
Томас Мюлер срещу Лионел Меси във финала на MЛС

30 Ноември, 2025 10:52 557 0

Двубоят ще се играе в Маями на 6 декември

Томас Мюлер срещу Лионел Меси във финала на MЛС - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Томас Мюлер среща Лионел Меси във финалния мач за титлата на американската Мейджър лийг сокър, предава БТА. Това става факта, след като Ванкувър Уайткапс и Интер Маями спечелиха съответните финални плейофи в конференциите. Мюлер достигна до шампионския мач с Ванкувър след победа с 3:1 като гост срещу Сан Диего, осигурявайки първата си титла в Западната конференция. Маями спечели Източната конференция след победа с 5:1 над Ню Йорк Сити.

Финалът ще се играе в Маями на 6 декември, като домакините спечелиха домакинско предимство благодарение на по-добрия си баланс в редовния сезон. Това ще бъде първият финал за титлата в МЛС и за двата клуба.

Мачът ще срещне две легенди на футбола - първата среща на Мюлер и Меси, откакто Байерн Мюнхен се изправи срещу Пари Сен Жермен на осминафиналите на Шампионската лига през 2023 г., и първият им финал от Световното първенство през 2014 г., когато Германия победи Аржентина в Рио де Жанейро.

Мюлер е спечелил пет от шестте им срещи на клубно ниво, включително разгрома на Байерн с 8:2 над Барселона през 2020 г.

Меси, който се присъедини към Маями през 2023 г., вече е печелил Купата на лигата и Supporters' Shield, но никога не е достигал до финала за МЛС досега.
В първия си сезон в Северна Америка Мюлер вече е спечелил Канадското първенство с Ванкувър.

Във финала на Изток Тадео Алиенде отбеляза хеттрик, а Лионел Меси допринесе със седмата си асистенция за разгромната победа на Интер Маями срещу гостуващия Ню Йорк Сити с 5:1 във Форт Лодърдейл, Флорида. В двубоя за трофея в Западната конференция Брайън Уайт отбеляза два гола през първото полувреме и Ванкувър Уайткапс победи Сан Диего с 3:1.


