Франк де Бур: Футболът остана в миналото – днес се радвам на простите радости

10 Ноември, 2025 17:06 595 1

„Много хора в този спорт мислят единствено за собствената си изгода", мисли легендата на Нидерландия

Франк де Бур: Футболът остана в миналото – днес се радвам на простите радости - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на нидерландския национален отбор и легенда на Аякс, Франк де Бур, категорично заяви, че не изпитва носталгия към футболната сцена и не планира завръщане към треньорската професия. В откровено интервю, 55-годишният специалист сподели, че днес предпочита спокойствието и хармонията на личния си живот пред напрежението и интригите в съвременния футбол.

„Честно казано, не усещам липса на футбола. Живея спокойно, щастлив съм и не ми трябва нищо повече. Истинското щастие се крие в малките неща – вече три пъти станах дядо, наслаждавам се на слънцето в Испания и треньорството засега не е на дневен ред“, разкрива де Бур.

Според него, днешният футбол е пропит с егоизъм и негативизъм, а човешкото отношение често остава на заден план.

„Много хора в този спорт мислят единствено за собствената си изгода. Липсва човечността, а времената са трудни. Не искам да се връщам към тази атмосфера, където всичко се прави на всяка цена. Животът е твърде кратък, за да се гоним за невъзможното. Всеки сам избира пътя си, а аз съм доволен от моя“, категоричен е бившият защитник.

Франк де Бур остави ярка следа в историята на футбола – с близо 300 мача за Аякс и четири шампионски титли като треньор на амстердамския гранд. Като капитан на „лалетата“ той записва впечатляващите 112 срещи с националната фланелка.


  • 1 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Така се прави ,браво

    17:15 10.11.2025

