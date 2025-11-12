Ердоган и Радев може да гледат на живо световната квалификация Турция – България в Бурса

Тази събота в Бурса националните отбори по футбол на Турция и България ще премерят сили в ключов мач от световните квалификации, група „Е“. Срещата, която ще се проведе на модерния стадион „Ататюрк“, е насрочена за 19:00 часа българско време и обещава да привлече вниманието не само на спортните фенове, но и на държавните глави на двете страни.

Според информация, разпространена от турската медия bursaspor.medya, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е сред очакваните гости на трибуните. Не е изключено и българският държавен глава Румен Радев да се присъедини към него, макар че от българска страна все още няма официално потвърждение за визитата.

Заради високопоставените гости и значимостта на двубоя, властите в Бурса подготвят изключителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат разположени множество контролно-пропускателни пунктове, а достъпът ще бъде стриктно контролиран.

Организаторите апелират към всички фенове да се въздържат от употреба на алкохол, тъй като нарушителите може да бъдат лишени от възможността да влязат на стадиона. Домакините от Бурса са категорични, че сигурността на събитието е приоритет номер едно. Стадионът, известен още като „Крокодил Арена“ заради уникалната си архитектура, ще бъде под засилено наблюдение, а допълнителни пропускателни зони ще гарантират спокойното протичане на футболната вечер.

Припомняме, че в първия сблъсък между двата отбора, игран в София, Турция излезе убедителен победител с резултат 6:1.