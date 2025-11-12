Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ердоган и Радев може да гледат на живо световната квалификация Турция – България в Бурса

Ердоган и Радев може да гледат на живо световната квалификация Турция – България в Бурса

12 Ноември, 2025 16:22 515 7

  • бурса -
  • националните отбори -
  • футбол-
  • турция -
  • българия-
  • световните квалификации-
  • стадион „ататюрк“-
  • фенове-
  • реджеп тайип ердоган -
  • румен радев

Очакват се безпрецедентни мерки

Ердоган и Радев може да гледат на живо световната квалификация Турция – България в Бурса - 1
Снимка: БГНЕС/ПРЕЗИДЕНТСТВО
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тази събота в Бурса националните отбори по футбол на Турция и България ще премерят сили в ключов мач от световните квалификации, група „Е“. Срещата, която ще се проведе на модерния стадион „Ататюрк“, е насрочена за 19:00 часа българско време и обещава да привлече вниманието не само на спортните фенове, но и на държавните глави на двете страни.

Според информация, разпространена от турската медия bursaspor.medya, президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган е сред очакваните гости на трибуните. Не е изключено и българският държавен глава Румен Радев да се присъедини към него, макар че от българска страна все още няма официално потвърждение за визитата.

Заради високопоставените гости и значимостта на двубоя, властите в Бурса подготвят изключителни мерки за сигурност. Около стадиона ще бъдат разположени множество контролно-пропускателни пунктове, а достъпът ще бъде стриктно контролиран.

Организаторите апелират към всички фенове да се въздържат от употреба на алкохол, тъй като нарушителите може да бъдат лишени от възможността да влязат на стадиона. Домакините от Бурса са категорични, че сигурността на събитието е приоритет номер едно. Стадионът, известен още като „Крокодил Арена“ заради уникалната си архитектура, ще бъде под засилено наблюдение, а допълнителни пропускателни зони ще гарантират спокойното протичане на футболната вечер.

Припомняме, че в първия сблъсък между двата отбора, игран в София, Турция излезе убедителен победител с резултат 6:1.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като за 1 милион лева на ден

    6 1 Отговор
    Като за 1 милион лева на ден може и безплатна нощувка да му предложат.

    16:23 12.11.2025

  • 2 Джъстин Бийбър

    1 1 Отговор
    В Москва искаше да ходи на мача, но не му се отваря парашута.

    16:25 12.11.2025

  • 3 Трол

    0 0 Отговор
    Прогноза краен резултат 1:2

    16:29 12.11.2025

  • 4 !!!?

    2 0 Отговор
    "Боташ" - България: 1 050 000 : 0
    !!!

    16:34 12.11.2025

  • 5 Стършел

    0 0 Отговор
    Ердоган може да му обещае с залог 1 050 000, че ако България бие ще му разреши да преговаря за Боташ!

    16:42 12.11.2025

  • 6 Петко

    0 0 Отговор
    Нашата шматка да целува ръка и крака на турчина и да се развали договора с Боташ.

    16:58 12.11.2025

  • 7 Мунчо

    0 0 Отговор
    Не е лошо, и Гадев и Ерду могат да гледат световните вдигания на Карло Насар от.....
    Бахрейн!. Честито българиДнес е 10.11.2025 г.

    17:00 12.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ