Богата спортна програма по БНТ 3 през декември

Българската национална телевизия предлага на изкушените от спорт зрители разнообразна и изпълнена с различни състезания програма в последния месец на 2025 г.

Още от втория ден на декември зрителите на БНТ 3 ще могат да се насладят на надпреварата на европейския елит в плуването, който се събира в полския град Люблин, за да си оспорва отличията на шампионата на Стария континент в малък басейн. БНТ 3 ще проследи европейското първенство с преки предавания от 2 декември до 7 декември по два пъти – серии от 11:00 ч. и финали от 20:00 ч., като единствено на 5 декември финалите ще се излъчват пряко на сайта bntnews.bg/sport и на запис по БНТ 3 в 21:30 ч. Седем българи ще участват редом с най-добрите състезатели на континента – Любомир Епитропов, Петър Мицин, Калоян Левтеров, Дарен Кирилов, Диана Петкова, Габриела Георгиева и Теа Николова, като всички те ще стартират още в първия ден на надпреварата.

В края на седмицата започва сезонът в слалома от световната купа по сноуборд. Домакин на състезанията на 6 и 7 декември е китайският град Милин, а заради часовата разлика стартовете ще бъдат рано сутрин в 7:30 ч. Носителят на голямата световна купа в олимпийския сноуборд през 2016 г. Радослав Янков започва своя 19-ти сезон в най-престижната верига в този спорт. Заедно с него ще стартира и едва 16-годишната Малена Замфирова, която вече намери място на подиума за световната купа на старта в полския курорт Криница през март. За следващите стартове към тях ще се присъедини и брат ѝ Тервел Замфиров, световен шампион в паралелния слалом през миналия сезон. До края на 2025 г. БНТ 3 ще излъчи пряко още състезанията в италианските Кортина д`Ампецо – на 13 декември в 18:30 ч. и Кареца – на 18 декември в 13:30 ч., както и в швейцарския град Давос – на 20 декември в 15:00 ч.

Зимните емоции ще се завихрят и около стартовете от световната купа по ски-алпийски дисциплини във френския курорт Вал д`Изер на 14 декември и италианския Алта Бадия на 22 декември, където Алберт Попов отново ще се бори за място сред най-добрите слаломисти.

На 14 декември ще се проведе и европейското първенство по крос. Най-добрите лекоатлети в бяганията на дълги разстояния се събират в португалския град Лагоа, за да си оспорват отличията. 12 състезатели от България ще стартират в различните възрастови групи, начело с балканската вицешампионка в дисциплината Девора Аврамова. Състезанието ще се излъчва в 11:30 ч. по БНТ 3 и на сайта bntnews.bg/sport.

През месец декември ефирът на БНТ 3 ще бъде изпълнен и с волейболни двубои. В първите две недели от месеца зрителите ще могат да видят двубоите от Националната волейболна лига за жени Миньор – Дея спорт (7 декември) и ЦСКА – Миньор (14 декември). На 20 и 21 декември пък любителите на волейбола ще могат да видят пряко полуфиналите и финала в турнира за Купата на България при дамите.