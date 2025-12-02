Новини
Левски обяви програмата си за зимния лагер в Белек

2 Декември, 2025 19:26 488 1

Предвидени са 4 контроли

Левски обяви програмата си за зимния лагер в Белек - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски ще направи първата си тренировка за 2026 година на 4 януари, обявиха от клуба.

На 6 януари отборът пътува за Белек, Турция, където ще се проведе зимния подготвителен лагер на „Левски“, в рамките, на който са предвидени 4 контролни срещи.

Проверките стартират на 13 януари срещу унгарския „Ниредхаза“. На 17 януари „сините“ излизат срещу сръбския „Войводина“ (Нови Сад). На 21 януари е предвидена контрола с представителя на полската Екстракласа „Заглебие“ (Любин). Съперник за последната проверка в Белек на 25 януари е „Тренчин“ (Словакия).

Контролни срещи – зимен подготвителен лагер:

13 януари – „Ниредхаза“ (Унгария)

17 януари – „Войводина“ (Сърбия)

21 януари – „Заглебие“ (Полша)

25 януари – „Тренчин“ (Словакия)

Часовете и локациите на контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Отборът се прибира в София на 27 януари 2026 г.

За 28 януари е предвидена контролна среща с „Вихрен“ (Сандански). Проверката ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“.

На 3 февруари е мачът с „Лудогорец“ за Суперкупата на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БРАВУС ОТБОРИ

    1 0 Отговор
    Като Шумен Добруджа Монтана. Днес гледах стадиона им. По зле и от разорана нива. БГ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

    19:35 02.12.2025

