Хулио Веласкес: Няма да се съобразя с това как ще изглежда терена при избора ми на стартов състав

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес сподели очакванията си преди най-старото столично дерби срещу Славия. което е четвъртък, 4 декември, с начален час 18:00.

Ето какво сподели наставникът:

"Ради Кирилов и Фабиен тренират наравно с всички останали. Двамата са възможна опция за мача, да попаднат в групата. Утре ще го решим.

Тимът е подготвен. Най-важен е анализът. Какво си направил в предния мач и анализът на следващия съперник, да се възстановиш добре и да се възползваш максимално от времето за тренировки. Подготвени сме максимално добре за утрешния двубой.

Имал съм по-дълъг период в друг отбор, но това не е най-важното в момента. Това, което мога да направя като анализ към днешна дата - щастливи сме, получават ни се добре нещата. И друг път съм го казвал: "ден за ден". Винаги търсим къде да се подобрим и да изпитваме удоволствие от работата, което е много важно.

Не обичам да правя сравнение между треньорите. Винаги искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото това се случва на всички. Сега резултатите на Славия са много добри. Не е лесно да печелиш мачове, още повече последователните пет, които Славия направи. Това се дължи на различни фактори и трябва да дадем заслуженото на Славия за това, което са постигнали. Но това ни прави и по-отговорни към утрешния мач с ясното съзнание, че ще ни е трудно.

Оттук насетне сме наясно какво представлява техния отбор. Доста от сулчаите подхождат прагматично и ефикасно, което им носи положителни резултати. Добре играят. Ще се опитаме да влезем сериозно и отговорно, което да ни помогне да го спечелим.

Няма да се съобразя с това как ще изглежда терена при избора ми на стартов състав. Ще изберем 11-те на база на нашата идея. На базата на това и какво представлява противникът. Ще е важно и физическото натоварване. Взимайки предвид тези обстоятелства, ще заложим на оптималните 11. Извън нашия контрол е как ще изглежда теренът. Искаме да е добре подготвен.

Наясно съм със състава за утре. Даваме си сметка, че мачът продължава 95-98 минути. Трябва да се съобразим с различни моменти - първото, второто полувреме. Във връзка с това са много важни стартовите 11 и тези, които ще влязат от резервната скамейка."