Новини
Спорт »
Световен футбол »
Станимир Стоилов: Този резултат е срамен

Станимир Стоилов: Този резултат е срамен

4 Декември, 2025 08:36 1 304 2

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • бейоолу йени чаршъ-
  • купата на турция

Тимът от Измир отпадна от Бейоолу Йени Чаршъ

Станимир Стоилов: Този резултат е срамен - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от българския наставник Станимир Стоилов, претърпя неочаквана загуба с 0:1 от втородивизионния Бейоолу Йени Чаршъ и напусна надпреварата за Купата на Турция още преди груповата фаза. Мачът, който се игра в рамките на последния квалификационен кръг, се превърна в истински кошмар за "жълто-червените".

След последния съдийски сигнал Стоилов не скри разочарованието си и с откровеност, достойна за уважение, пое цялата отговорност за провала.

"Поздравявам младия ни съперник – те заслужиха победата. За нас този резултат е срамен. Не показахме нищо от това, което тренираме – липсваха ни хъс, енергия и желание за победа. Вината е изцяло моя, никой друг не носи отговорност", заяви Стоилов пред медиите.

Въпреки горчивото разочарование от отпадането, Гьозтепе ще насочи всичките си усилия към шампионата, където тимът се представя на високо ниво. В неделя предстои ключово домакинство срещу Трабзонспор – пряк конкурент в челото на класирането.

В момента "жълто-червените" заемат четвъртата позиция, изоставайки с четири точки от третия Трабзонспор.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синята лавина

    2 2 Отговор
    Връщай се в Аскуву, каунчооо. Разкриха те. Това очаква предателите

    08:51 04.12.2025

  • 2 чудо

    1 0 Отговор
    Треньорът - бизнесмен да каже,че вината е в него!

    09:16 04.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ