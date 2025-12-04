Станимир Стоилов: Този резултат е срамен

Гьозтепе, воден от българския наставник Станимир Стоилов, претърпя неочаквана загуба с 0:1 от втородивизионния Бейоолу Йени Чаршъ и напусна надпреварата за Купата на Турция още преди груповата фаза. Мачът, който се игра в рамките на последния квалификационен кръг, се превърна в истински кошмар за "жълто-червените".

След последния съдийски сигнал Стоилов не скри разочарованието си и с откровеност, достойна за уважение, пое цялата отговорност за провала.

"Поздравявам младия ни съперник – те заслужиха победата. За нас този резултат е срамен. Не показахме нищо от това, което тренираме – липсваха ни хъс, енергия и желание за победа. Вината е изцяло моя, никой друг не носи отговорност", заяви Стоилов пред медиите.

Въпреки горчивото разочарование от отпадането, Гьозтепе ще насочи всичките си усилия към шампионата, където тимът се представя на високо ниво. В неделя предстои ключово домакинство срещу Трабзонспор – пряк конкурент в челото на класирането.

В момента "жълто-червените" заемат четвъртата позиция, изоставайки с четири точки от третия Трабзонспор.