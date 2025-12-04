Новини
Спорт »
Тенис »
Ива Иванова приключи на сингъл в Тунис

Ива Иванова приключи на сингъл в Тунис

4 Декември, 2025 13:23 378 1

  • ива иванова -
  • тенис -
  • турнир-
  • монастир-
  • тунис

19-годишната българка загуби от Ная Берекоечеа

Ива Иванова приключи на сингъл в Тунис - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова отпадна в първия кръг на сингъл на тенис турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната квалификантка Иванова загуби от Ная Берекоечеа (Франция) с 6:4, 1:6, 0:6 след малко повече от два часа игра. Българката навакса изоставане от 1:4 и стигна до обрат в първия сет, но след това до края на двубоя тя спечели още само един гейм и Берекоечеа триумфира.


В надпреварата на двойки Ива Иванова вчера достигна до четвъртфиналите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психопат

    0 1 Отговор
    Време е да се включи в груповите дисциплини. Сладка е

    13:47 04.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ