Ива Иванова приключи на сингъл в Тунис

Ива Иванова отпадна в първия кръг на сингъл на тенис турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишната квалификантка Иванова загуби от Ная Берекоечеа (Франция) с 6:4, 1:6, 0:6 след малко повече от два часа игра. Българката навакса изоставане от 1:4 и стигна до обрат в първия сет, но след това до края на двубоя тя спечели още само един гейм и Берекоечеа триумфира.



В надпреварата на двойки Ива Иванова вчера достигна до четвъртфиналите.