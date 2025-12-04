Световен шампион се завръща за Рома

Световният шампион с Аржентина Пауло Дибала поднови тренировки с тима на Рома, обявиха от клуба. Днес аржентинският нападател е тренирал по индивидуална програма, но утре и в събота ще се готви наравно със съотборниците си. Дибала бе повален от грип.
Така Дибала ще бъде на разположение на треньора Джан Пиеро Гасперини за мача с Каляри от Серия А, който ще се играе в неделя.
От тима на Рома за предстоящата среща ще отсъства Томазо Балданци, който също е заболял от грип.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА