Световен шампион се завръща за Рома

4 Декември, 2025 19:28 488 0

  • пауло дибала-
  • рома-
  • футбол

Така Дибала ще бъде на разположение на треньора Джан Пиеро Гасперини за мача с Каляри от Серия А, който ще се играе в неделя

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният шампион с Аржентина Пауло Дибала поднови тренировки с тима на Рома, обявиха от клуба. Днес аржентинският нападател е тренирал по индивидуална програма, но утре и в събота ще се готви наравно със съотборниците си. Дибала бе повален от грип.

Така Дибала ще бъде на разположение на треньора Джан Пиеро Гасперини за мача с Каляри от Серия А, който ще се играе в неделя.

От тима на Рома за предстоящата среща ще отсъства Томазо Балданци, който също е заболял от грип.


