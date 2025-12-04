Ботев Враца взе трите точки срещу Спартак (Варна)

Ботев (Враца) победи с 2:0 като домакин Спартак (Варна) в двубой от 18-ия кръг на efbet Лига. Двата тима не изиграха най-интересния мач, но домакините заслужено стигнаха до успеха, след като бяха по-активният отбор. Почти през цялото време Ботев и Спартак играха при ограничена видимост заради гъстата мъгла, която беше налегнала над стадион “Христо Ботев”. Интересните моменти в срещата пък дойдоха след 75-ата минута, когато Хосе Гайегос успя да открие резултата (76’). 120 секунди по-късно пък Димитър Евтимов беше изгонен с директен червен картон след грубо нарушение.

Към 80-ата минута метеорологичните условия се подобриха и мъглата се вдигна, но тогава пък феновете на “зелените” хвърлиха на два пъти димки и на два пъти прекъснаха срещата заради ограничена видимост. В крайна сметка Спартак, дори и с човек повече, не успя да организира нищо в нападение. Във финалните секунди на мача Антоан Стоянов реализира втори гол за домакините и сложи точка на спора (90+11).

С този успех Ботев прекъсна серията си от загуби и със 24 точки вече заема осмото място. Спартак от своя страна пети пореден мач няма победа и със 17 точки заема 12-ото място. Още по-лошото е, че днес една от звездите на тима - Бернардо Коуто, получи контузия и напусна принудително терена.

Домакините се втурнаха в атака и още в началните секунди създадоха първата по-сериозна опасност. Илия Юруков овладя и стреля след центриране, но Максим Ковальов успя да улови.

В следващите минути двата тима водеха главно битката си в средата на терена, като Ботев беше една идея по-активният отбор. Врачани организираха повече атаки, които обаче не водеха до нищо опасно за стража на “соколите”. В 27-ата минута Ивей центрира добре отдясно и намери Мартин Петков. Нападателят стреля с глава, но право в ръцете на Ковальов.

В 37-ата минута Даниел Генов отклони с глава топката, което затрудни Ковальов. Вратарят на Спартак се подхлъзна, но все пак успя да улови. До края на полувремето нито един от двата тима не успя стигне до по-опасен удар. Така логично Ботев и Спартак се оттеглиха при нулево равенство в почивка.

Второто полувреме започна така, както завърши първото - с по-голям натиск на домакините. В 60-ата минута Ромееш отправи коварен удар, но Ковальов отново беше на ниво.

В 66-ата минута се откри най-добрата възможност в срещата. След пробив отдясно последва центриране по земя към точката за изпълнение на дузпа. Оттам Ради Цонев шутира, но изключително неточно и прати топката високо над напречната греда. 4 минути по-късно отново Цонев стреля опасно с глава от близка дистанция, но и този път в аут.

Само минута по-късно обаче резултатът беше откри. Бранител на Спартак изчисти центриране отдясно, но топката попадна в краката на Хосе Гайегос, който беше отляво. Американецът пое, направи няколко крачки и от малък ъгъл разпечата вратата на Ковальов - 1:0.

В 78-ата минута се стигна до друг любопитен момент в срещата. Георг Стояновски се откъсна сам срещу вратаря, но Димитър Евтимов излезе и го спъна лошо. Това накара главният съдия да му покаже директен червен картон и така врачани останаха с човек по-малко на терена. Последва пряк свободен удар, но изпълнението на Стояновски попадна право в ръцете на влезлият като резерва Любомир Василев.

Веднага след това мъглата се вдигна и видимостта се изясни, но феновете на Ботев решиха да се намесят. Те запалиха димки, което накара главният съдия да прекъсне двубоя за няколко минути. След като димът се разнесе, гостите така и не успяха да окажат по-сериозен натиск, като дори напротив - “зелените” бяха по-активни.

В продължението отново беше запалена димка и отново беше спряна играта. Така в 11-ата минута на продължението Антоан Стоянов отне топката в средата на терена, тръгна сам, напълно необезпокояван навлезе в наказателното поле и с добър удар вкара втори гол за врачани, с което сложи точка на спора.

БОТЕВ (ВР) 2:0 СПАРТАК (ВН)

1:0 Хосе Гайегос (76)

2:0 Антоан Стоянов (90+11)

Стартови състави:

Ботев: 25. Димитър Евтимов, 4. Ариан Кабаши, 5. Божидар Чорбаджийски, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 14. Ивей Ромееш, 21. Радослав Цонев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 79. Мартин Петков;

Спартак: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 4. Иван Алексиев, 7. Бернардо Коуто, 8. Даниел Иванов, 11. Александър Георгиев, 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов, 88. Дамян Йорданов, 90. Георг Стояновски.