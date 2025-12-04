Кошмар в бяло застигна Левски

Славия победи Левски с 2:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Исак Соле откри в 22-ата минута, а в 27-ата Никола Серафимов си отбеляза автогол.

Срещата започна равностойно, но около 15 минути след началото на мача Левски на два пъти бе близо до гола. Първо удар на Рилдо мина покрай гредата, а след това при заучено положение Асен Митков стреля много точно, но Леви Нтумба с върха на пръстите изби в ъглов удар.

В 22-ата минута Славия откри резултата. Тогава Асен Митков загуби леко топката в половината на "сините" и Мохамед Досо изведе Исак Соле сам срещу Вуцов, който откри.

Пет минути по-късно "белите" стигнаха до второ попадение. Тогава Янис Гермуш изведе Емил Стоев в наказателното поле, който преодоля Вуцов, но ударът му срещна пътя на Серафимов, който прати топката в собствената си врата.

В 53-ата минута Левски можеше да намали резултата, след като Оливие Камдем бе оставен на стрелкова позиция по диагонал и шутира силно, но Нтумба спаси.

Последваха две много добри спасявания на вратаря на "белите" след удари на Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

В даденото от съдията продължение отново стражът на домакините бе на правилното място, за да отрази удар на гостите, този път дело на Марин Петков.

СЛАВИЯ 2:0 ЛЕВСКИ

1:0 Соле (22)

2:0 Серафимов (27-а)

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 24. Марин, 4. Савич, 6. Георгиев, 87. Фераресо, 11. Досо, 8. Соле, 73. Минчев, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 4. Макун, 31. Серафимов, 6. Цунами, 18. Търдин, 7. Лима, 10. Митков, 88. Петков, 37. Рилдо, 77. Рупанов