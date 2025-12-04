Новини
Кошмар в бяло застигна Левски

4 Декември, 2025 20:03 798 15

  • левски-
  • славия-
  • футбол

Славия победи "сините" с 2:0

Кошмар в бяло застигна Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славия победи Левски с 2:0 в мач от 18-ия кръг на efbet Лига. Исак Соле откри в 22-ата минута, а в 27-ата Никола Серафимов си отбеляза автогол.

Срещата започна равностойно, но около 15 минути след началото на мача Левски на два пъти бе близо до гола. Първо удар на Рилдо мина покрай гредата, а след това при заучено положение Асен Митков стреля много точно, но Леви Нтумба с върха на пръстите изби в ъглов удар.

В 22-ата минута Славия откри резултата. Тогава Асен Митков загуби леко топката в половината на "сините" и Мохамед Досо изведе Исак Соле сам срещу Вуцов, който откри.

Пет минути по-късно "белите" стигнаха до второ попадение. Тогава Янис Гермуш изведе Емил Стоев в наказателното поле, който преодоля Вуцов, но ударът му срещна пътя на Серафимов, който прати топката в собствената си врата.

В 53-ата минута Левски можеше да намали резултата, след като Оливие Камдем бе оставен на стрелкова позиция по диагонал и шутира силно, но Нтумба спаси.

Последваха две много добри спасявания на вратаря на "белите" след удари на Кристиан Макун и Мустафа Сангаре.

В даденото от съдията продължение отново стражът на домакините бе на правилното място, за да отрази удар на гостите, този път дело на Марин Петков.

СЛАВИЯ 2:0 ЛЕВСКИ
1:0 Соле (22)
2:0 Серафимов (27-а)

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 24. Марин, 4. Савич, 6. Георгиев, 87. Фераресо, 11. Досо, 8. Соле, 73. Минчев, 77. Стоев, 18. Балов, 10. Гермуш

ЛЕВСКИ: 92. Вуцов, 71. Камдем, 4. Макун, 31. Серафимов, 6. Цунами, 18. Търдин, 7. Лима, 10. Митков, 88. Петков, 37. Рилдо, 77. Рупанов


  • 1 Къв е тоя

    4 1 Отговор
    Състав на Левски.....къде са титулярите.

    20:09 04.12.2025

  • 2 Мим

    5 0 Отговор
    Абе,че това не беше Левски е видно,ама не знам тоя тренер дали беше в момента с целия си мозък за мача или му беше изхлопала дъската.

    20:18 04.12.2025

  • 3 БРАВО!

    10 2 Отговор
    Заслужена победа на Славия. Славия не игра просто срещу Левски, а срещу отбора на властта-на Пеевски, Борисов и ортаците им. БРАВО!

    20:22 04.12.2025

  • 4 ХиХи

    1 1 Отговор
    Чичо го е играл обръщалка

    20:22 04.12.2025

  • 5 Мимчят

    4 0 Отговор
    Абе това отбор ли беше от неможачи.Ами те нищо не играха и това се повтаря и потретя в няколко мача.Ами да бяха пуснали някои от махалата по хубаво и с жар щеше да играе.Трябва не само хвалби и празни думи,а да се погледне право в очите истината за прехвалените .Като вземем и треньори, ръководство ,играчи и всичко...

    20:22 04.12.2025

  • 6 Левски пусна на Славия

    2 4 Отговор
    Да се радват
    Напролет Славия ще пусне на Левски

    Коментиран от #11

    20:29 04.12.2025

  • 7 Хамрун.

    6 0 Отговор
    1914-ти кажи нещо по въпроса.

    20:29 04.12.2025

  • 8 Да бъдем точни

    3 0 Отговор
    Славия - Веласкес 2-0

    20:30 04.12.2025

  • 9 Чук-Чук

    4 0 Отговор
    Два бързи гола на белите и над Сухата река настана гробна тишина.

    20:36 04.12.2025

  • 10 Магнитски

    3 0 Отговор
    Др. Дебелян, нащият отбор загуби. Скоро ще загубим и властта.

    20:37 04.12.2025

  • 11 Мимч

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Левски пусна на Славия":

    Напролет няма да има среща в това първенство между Левски и Славия...

    20:37 04.12.2025

  • 12 1913

    2 0 Отговор
    Много поздрави на Шиши и Боко от Овча купел!

    20:38 04.12.2025

  • 13 ГОСТ

    1 0 Отговор
    Сираков продаде мача !

    20:38 04.12.2025

  • 14 Дика

    3 1 Отговор
    Намирисва яко работата. Излизат с резервите...

    20:40 04.12.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

