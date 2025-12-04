Арсенал привлече на талантливи близнаци

От Арсенал обявиха привличането на 16-годишните близнаци Едуин и Холгер Кинтеро от Индепендиенте дел Вале. Братята, които играят в халфовата линия, ще се присъединят към лондонския клуб през август 2027 г., когато навършат 18 години.

„Едуин и Холгер са признати за двама от най-обещаващите млади таланти на Южна Америка, демонстрирайки постоянни и впечатляващи представяния на младежко ниво за клуба и страната. И двамата са представяли еквадорския национален отбор до 17 години“, се казва в изявление на „артилеристите“.

Арсенал също така отбеляза, че ще работи в тясно сътрудничество с Индепендиенте дел Вале за развитието и благополучието на играчите преди трансфера им в клуба от Висшата лига.