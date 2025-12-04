Новини
Спорт »
Световен футбол »
Меси за Световното: Аржентина ще се опита да спечели отново, но ще е трудно

4 Декември, 2025 22:29 497 4

  • лионел меси-
  • мондиал 2006-
  • аржентина-
  • футбол

Да, мисля, че имаме страхотен отбор и ще опитаме да спечелим трофея отново

Меси за Световното: Аржентина ще се опита да спечели отново, но ще е трудно - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лионел Меси оцени шансовете на националния отбор на Аржентина да защити титлата си на световен шампион през 2026 година.

„Да, мисля, че имаме страхотен отбор и ще опитаме да спечелим трофея отново. Така или иначе, всяка дреболия може да те остави извън борда. Всеки национален отбор може да създаде проблеми, можеш да отпаднеш, ако удариш греда или загубиш на дузпи. Въпреки че спечелихме финала на СП през 2022 г. с дузпи, в мачовете с Нидерландия и Франция бяхме по-силни, и въпреки това всичко реши серията дузпи. Имахме истински звяр Емилиано Мартинес, който ни помогна да победим, но можеш да докараш мача до дузпи и да загубиш", сподели Меси.

"Да спечелиш Световно първенство е много трудно. Това се възприема по особен начин - от зрители, играчи, фенове. Сега, гледайки този отбор, съм сигурен, че ще се борят."

"Победата свали огромен товар от плещите ни. Да играеш без такова напрежение е облекчение, но в същото време това не гарантира нищо, защото всички искат да победят световния шампион. Има много добри отбори, Испания, Франция, Англия, Бразилия, които отдавна не са били шампиони и искат да си върнат титлата, както и Германия“, каза Меси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един коментар

    0 0 Отговор
    ...и той е изтрит...
    Явно съм бил...прав...
    Уви...това са фактите

    22:55 04.12.2025

  • 3 Тома

    1 1 Отговор
    Ако ти го купят пак световното както в Катар няма да имаш проблем моето момче

    23:22 04.12.2025

  • 4 Читател

    0 0 Отговор
    Гениален футболист беше ни като човек си абсолютно нищо.

    23:22 04.12.2025

