Меси за Световното: Аржентина ще се опита да спечели отново, но ще е трудно

Лионел Меси оцени шансовете на националния отбор на Аржентина да защити титлата си на световен шампион през 2026 година.

„Да, мисля, че имаме страхотен отбор и ще опитаме да спечелим трофея отново. Така или иначе, всяка дреболия може да те остави извън борда. Всеки национален отбор може да създаде проблеми, можеш да отпаднеш, ако удариш греда или загубиш на дузпи. Въпреки че спечелихме финала на СП през 2022 г. с дузпи, в мачовете с Нидерландия и Франция бяхме по-силни, и въпреки това всичко реши серията дузпи. Имахме истински звяр Емилиано Мартинес, който ни помогна да победим, но можеш да докараш мача до дузпи и да загубиш", сподели Меси.

"Да спечелиш Световно първенство е много трудно. Това се възприема по особен начин - от зрители, играчи, фенове. Сега, гледайки този отбор, съм сигурен, че ще се борят."

"Победата свали огромен товар от плещите ни. Да играеш без такова напрежение е облекчение, но в същото време това не гарантира нищо, защото всички искат да победят световния шампион. Има много добри отбори, Испания, Франция, Англия, Бразилия, които отдавна не са били шампиони и искат да си върнат титлата, както и Германия“, каза Меси.