Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА в пълна готовност за мача с Черно море

ЦСКА в пълна готовност за мача с Черно море

4 Декември, 2025 20:29 301 1

  • цска-
  • черно море-
  • футбол

В „червения“ лагер няма кадрови проблеми

ЦСКА в пълна готовност за мача с Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА проведе възстановителна тренировка след 8-ата последователна победа във всички турнири – 2:1 над Локомотив (Пловдив) в сряда, информират от щаба на "червените".

В „червения“ лагер няма кадрови проблеми след успеха, а другата положителна новина е, че в групата за предстоящото гостуване на Черно море ще се завърне Бруно Жордао, който изтърпяваше наказание в предишния двубой.

Утре (5 декември) тимът на Христо Янев ще тренира на клубната база в Панчарево, след което „армейците“ ще заминат за морската столица.

Двубоят срещу Черно море ще се играе на 6 декември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Тича“. Срещата ще се излъчва по DIEMA SPORT, а в Gong.bg ще следим всичко най-важно в развитие.

На 7 декември (неделя) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка след завръщането си от Варна.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна

    1 1 Отговор
    Всички футболисти на Литекс са на линия за гостуването на Черно море;)

    20:37 04.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ