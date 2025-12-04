Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Левски: Ако трябва, 100 пъти ще повторя решението си за състава

4 Декември, 2025 21:59 466 7

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • славия

„Сините“ загубиха с 0:2 от „белите“ в дербито от 18 кръг на efbet Лига

Треньорът на Левски: Ако трябва, 100 пъти ще повторя решението си за състава - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес се опита да защити решението си да направи много смени в титулярния състав за мача със Славия.

„Сините“ загубиха с 0:2 от „белите“ в дербито от 18 кръг на efbet Лига.

„Ако можех 100 пъти да повторя решението си, щях да заложа на същия състав и същите 11. Това е футболът, понякога нещата ти се получават, друг път – не. Играем с тази динамика и с тези промени още от началото на шампионата“, сподели наставникът.

„И 100 пъти да трябва да го направя, 100 пъти ще го повторя. Пълно доверие имам в играчите си, ако има виновен, това съм аз“, уточни още треньорът.

Наставникът призна, че отборът му е допуснал грешки, но самият той обясни, че поема вината за случилото се.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимчят

    2 1 Отговор
    Май,че 100 пъти ще си късаш главата или с твоя инат ще ти я откъснат хората.Ти предател ли си към Левски бе нехр...майко..???

    22:05 04.12.2025

  • 2 Асен ФильОФ

    1 0 Отговор
    Нямаш право. Митков става за Витоша от Бистрица. Ривалдо Фичето също. Аз не съм спец но е ясно даже за лаици че не стават.

    22:08 04.12.2025

  • 3 Славист Варна

    3 0 Отговор
    Ах, този син балон... Копието на Славия го спука и целият мръсен въздух изтече...

    22:08 04.12.2025

  • 4 Лост

    2 0 Отговор
    Само не разбрах Веласкес да не е объркал Славия Витоша Бистрица?

    22:10 04.12.2025

  • 5 Мим

    4 0 Отговор
    Абе,Наско нямали да излезе и да каже две думи за мача,а и за тренерчето.Оти така праииии. .и се инатиииииии.

    22:12 04.12.2025

  • 6 Гордеем се

    3 0 Отговор
    И кво сега, Бат Насьо не купи два мача и две загуби от ЦСКА и Славия.

    22:16 04.12.2025

  • 7 Левски 1914

    0 0 Отговор
    Черно тото в най чиста форма!

    22:20 04.12.2025

Новини по спортове:
