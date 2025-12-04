Треньорът на Левски: Ако трябва, 100 пъти ще повторя решението си за състава

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес се опита да защити решението си да направи много смени в титулярния състав за мача със Славия.

„Сините“ загубиха с 0:2 от „белите“ в дербито от 18 кръг на efbet Лига.

„Ако можех 100 пъти да повторя решението си, щях да заложа на същия състав и същите 11. Това е футболът, понякога нещата ти се получават, друг път – не. Играем с тази динамика и с тези промени още от началото на шампионата“, сподели наставникът.

„И 100 пъти да трябва да го направя, 100 пъти ще го повторя. Пълно доверие имам в играчите си, ако има виновен, това съм аз“, уточни още треньорът.

Наставникът призна, че отборът му е допуснал грешки, но самият той обясни, че поема вината за случилото се.