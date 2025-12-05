Новини
Даниел Васев поема поста спортен директор в Локомотив София

5 Декември, 2025 19:05

Той е израснал в школата на клуба и е защитавал цветовете на отбора като футболист

Даниел Васев поема поста спортен директор в Локомотив София - 1
Снимка: Локомотив София
Ангел Лазаров

Локомотив София официално обяви, че Даниел Васев застава начело на спортно-техническото ръководство на клуба като нов спортен директор. Това решение бе оповестено чрез съобщение на столичния тим, което предизвика вълнение сред феновете на „железничарите“.

Даниел Васев, който е израснал в школата на Локомотив и е защитавал цветовете на отбора като футболист, се завръща в клуба, този път в управленска роля. Той ще носи отговорност за изграждането на селекцията на първия състав, както и за координацията и развитието на спортно-техническите дейности в клуба.

Ръководството на Локомотив София изрази пълното си доверие към Васев и му пожела успешен старт и много бъдещи постижения с любимия червено-черен екип.

С това назначение Локомотив София демонстрира амбиция за стабилност и развитие, залагайки на човек, който познава отблизо традициите и ценностите на отбора. Очаква се Даниел Васев да внесе свежи идеи и професионализъм в управлението на спортната дейност, което да допринесе за бъдещите успехи на „железничарите“ в българския футбол.


