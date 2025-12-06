Новини
Винсент Крихмайер спечели супер G в Бийвър Крийк

6 Декември, 2025 14:48 452 0

  • винсент крихмайер-
  • сащ-
  • супергигантски слалом

Втори остана норвежецът Фредрик Мьолер

Винсент Крихмайер спечели супер G в Бийвър Крийк - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Винсент Крихмайер спечели супер G в Бийвър Крийк, САЩ. Австриецът постигна време от 1:06,77 секунди и изпревари норвежеца Фредрик Мьолер с 56 стотни. Трети остана Рафаел Хаазер също от Австрия с изоставане от 1:03 секунди зад победителя, предава БТА.

Четвърти остана Доминик Парис, а след него се нареди Марко Одермат, четирикратният шампион в Световната купа, който спечели спускането в Бийвър Крийк в четвъртък.

Състезанието беше забавено с час поради мъгла и прекъснато от обилен снеговалеж. Въпреки петото си място, Одермат остава начело в генералното класиране с 345 точки. Крихмайер вече е втори с 227, трети е Хаазер със 178. Стартовете в Бийвър Крийк при мъжете приключват с гигантски слалом в неделя.


САЩ
