Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот? Това е въпросът, който интерусува феновете на тима. В момента Ливърпул преминава през един от най-трудните си периоди от години насам. „Червените“ не впечатляват на терена, като едно негативно представяне следва друго. След равенството с Лийдс (3:3) Мохамед Салах хвърли „бомба“ за напускане с много оплаквания относно Арне Слот. Това накара всички да се чудят какво се случва, като през последните часове новините от Ливърпул следват една след друга.
Нова публикация от Англия съобщава, че капитанът на отбора, Върджил Ван Дайк, е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда. Призивът на нидерландеца е намерил отклик, според същата публикация, като целият отбор на Ливърпул вече настоява за напускането на Арне Слот от треньорския пост.
Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот?
7 Декември, 2025 16:38 1 136 2
Върджил Ван Дайк е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда
Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот? Това е въпросът, който интерусува феновете на тима. В момента Ливърпул преминава през един от най-трудните си периоди от години насам. „Червените“ не впечатляват на терена, като едно негативно представяне следва друго. След равенството с Лийдс (3:3) Мохамед Салах хвърли „бомба“ за напускане с много оплаквания относно Арне Слот. Това накара всички да се чудят какво се случва, като през последните часове новините от Ливърпул следват една след друга.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МърсиСайд
16:47 07.12.2025
2 Ицо
17:12 07.12.2025