Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот?

7 Декември, 2025 16:38 1 136 2

  • салах-
  • арне-
  • слот-
  • върджил ван дайк-
  • ливърпул

Върджил Ван Дайк е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда

Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Ще изгони ли Мо Салах мениджъра Арне Слот? Това е въпросът, който интерусува феновете на тима. В момента Ливърпул преминава през един от най-трудните си периоди от години насам. „Червените“ не впечатляват на терена, като едно негативно представяне следва друго. След равенството с Лийдс (3:3) Мохамед Салах хвърли „бомба“ за напускане с много оплаквания относно Арне Слот. Това накара всички да се чудят какво се случва, като през последните часове новините от Ливърпул следват една след друга.

Нова публикация от Англия съобщава, че капитанът на отбора, Върджил Ван Дайк, е събрал всички играчи в съблекалнята, за да застанат на страната на египетската суперзвезда. Призивът на нидерландеца е намерил отклик, според същата публикация, като целият отбор на Ливърпул вече настоява за напускането на Арне Слот от треньорския пост.


  • 1 МърсиСайд

    2 2 Отговор
    май групата за гонене се обединява .................

    16:47 07.12.2025

  • 2 Ицо

    6 0 Отговор
    Нещастници! Миналата година като станаха шампиони друга песен пееха. Големи звезди стана, ще решават кой да им е треньор! Може да поискат и сами да са си треньори. Вън всички "звезди" на отбора и само юноши. Който иска да играе, който не иска да хваща пътя.

    17:12 07.12.2025

