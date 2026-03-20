Украйна е разположила екипи за прехващане на цели в Близкия изток
20 Март, 2026 14:54 1 403 78

Украинският президент Зеленски каза, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа с цялото им нужно оборудване

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украйна разположи екипи за прехващане, за да защитава критична и гражданска инфраструктура в пет близкоизточни страни, заяви секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров след посещение в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Работи се за разширяване на покритите райони", написа Умеров в социалната мрежа "Екс".

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

Украинският лидер изтъкна, че първите страни, в които Киев изпраща свои екипи, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия.

Украинската новинарска агенция Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".


  • 1 Тез оправиха 404

    46 5 Отговор
    сега ще оправят и близкия Изток. Пфууу

    Коментиран от #30

    14:57 20.03.2026

  • 2 Тома

    54 7 Отговор
    Тези смешници себе си не могат да опазят тръгнали иранските шахеди и ракети да прихващат

    14:57 20.03.2026

  • 3 Пич

    37 7 Отговор
    О санта симплицита !? Сичкото хашиш и опиум ще бъде прехванато от Зелю!!!

    14:59 20.03.2026

  • 4 Сатана Z

    42 8 Отговор
    Проблемът на Зеленият нацист ,е че то е вече е законна военна цел на Иран,който няма да е милостив като Кремълския лидер .

    Коментиран от #38

    14:59 20.03.2026

  • 5 Карго 200

    9 46 Отговор
    Украйна никога не е настоявала да бъде велика държава.
    Украйна стана велика държава!

    Коментиран от #9, #41, #43

    14:59 20.03.2026

  • 6 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    12 4 Отговор
    Тази Синя Точка предвещава демократ за президент на САЩ след Тръмп и на Британия и е спукана работата, трябваше да бъде Червена

    15:00 20.03.2026

  • 7 дедовия

    40 6 Отговор
    е като гледам как целият Персийски Залив и всичките американски бази димят- май прехващат д...овия

    Коментиран от #66

    15:00 20.03.2026

  • 8 зеления

    35 4 Отговор
    ако ако това е лъжа ?! значи те не са зле и нямат нужда от помощ щом могат по време на война да помагат на най-богатите държави защо просят 90 милиарда евро

    15:01 20.03.2026

  • 9 Европеец

    25 4 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Абе ти нормален ли си ...

    15:04 20.03.2026

  • 10 Зеленски съм

    32 3 Отговор
    След като ОПРАВИХМЕ УКРАЙНА сега ще оправим и Катар и Емирствата и Саудитите. Жална им майка - украинец да ти помага, хихихихих

    15:04 20.03.2026

  • 11 Кичка

    26 3 Отговор
    То хубаво пишете какво е изтъкнал украинският представител ама да бяхте писали какво изтъкнаха и персийците преди 3-4 дена. Ако Украйна се намеси ще полетят ракети и към тях от което има вероятност да пострада България и Румъния.

    15:05 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Украинците имат голям

    6 23 Отговор
    интелектуален потенциал. Дори по време на войната са напреднали много с технологиите. Особено сега са положили усилия, и имат голямо развитие. Не са за подценяване. Но съдбата им изигра лош номер.

    15:06 20.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Как не намриха един хубав украинец

    25 3 Отговор
    Таива снимки слагате на украинците, че изглеждат като негро-араби с еврейски носове и изцъклени очи.

    Няма един нормално изглеждащ в управлението на тая държава - всички са на външен вид като крастъски между Бойко, Певски, и разни п.п.д.р.а.с.т.и. Грозотия пълна.

    15:07 20.03.2026

  • 16 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    Аман аман аман аман ,днскс тъпотията пак няма спирка

    15:08 20.03.2026

  • 17 Верно ли!?

    12 5 Отговор
    Викаха ми на Земя че доларите Му не са свет а Той не та не Урсула Ми ги даде!?

    15:09 20.03.2026

  • 18 Може ли да попитам за Петрохан

    15 5 Отговор
    Укранските марионетки отново застанаха на грешната страна и в тази война. Как един път не уцелиха - кутсузи до край.

    15:09 20.03.2026

  • 19 Ей го ев...

    8 4 Отговор
    рейна....

    15:09 20.03.2026

  • 20 Карго 200

    4 15 Отговор
    На този ден 2023г. разузнавателните служби на САЩ предупредиха Москва,че ИДИЛ подготвят терористичен акт в Русия.
    Кремъл определи информацията като "провокация"
    Няколко дни след това се случи
    Crokus Sity Hol part 1,което завърши с 150 убити и 600 ранени руснаци.

    Аз Путин си оставам "майстор стратег"

    Коментиран от #26, #29

    15:11 20.03.2026

  • 21 Каква Украйна

    17 4 Отговор
    Отново ни пробутване Украйна в новините. А новини от Украйна няма. Изостана на пред-пред-последно място.

    Сякаш украинците викат "Ехо, не ни забравяйте, дайте милиарди долари, ние заслужаваме, щото..." и никой никога няма за разбере защо.

    Който крал-крал, сега има по-яко крадене и от Украйна.

    15:12 20.03.2026

  • 22 А ве ,,УкрИнформ" била казала...?!

    18 5 Отговор
    Но Тръмп каза точно обратното :
    ,,Последното нещо от което се нуждаем сега е...помощ от Украйна!"

    15:12 20.03.2026

  • 23 миче от седмица повтаряш

    16 3 Отговор
    Зелски каза, че Украйна изпраща в Близкия изток три екипа с цялото им нужно оборудване

    Коментиран от #27

    15:14 20.03.2026

  • 24 Верно ли!?

    10 5 Отговор
    Вика му на Зеля че диларите Му не са свет а Той не та не Урсула Ми ги даде!?

    Коментиран от #33

    15:14 20.03.2026

  • 25 Историк

    18 2 Отговор
    Украинците станаха много добри в улавянето на дронове. Само им трябват 100 милиарда - зариват ги в една дупка в земята и там ямата започва да приблича всичко: дронiв, шахедiв, калибри, пейтриъти, жавелини, еебрамси, леопарди, еф-шеснайски, .. и т.н. Парите изчезва, но победата е гарантирана.

    Само ме притеснява Зеленски да не контраатакува Иран през Ормузкия пролив и да го замни после за Курск.

    15:16 20.03.2026

  • 26 Такова

    7 4 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    нещо НИКОГА не се е случвало - ЛЪЖА!

    15:17 20.03.2026

  • 27 а Руснаците са по добри прихвачващи от

    14 0 Отговор

    До коментар #23 от "миче от седмица повтаряш":

    урк дато досега почти не сме чули за успешни попадения в Москва
    въпреки че всеки ден им пускат над 100 дрона и за скрап

    Коментиран от #47

    15:18 20.03.2026

  • 28 "F-Drones" е един от най-големите

    7 12 Отговор
    украински производители на FPV дронове. Компанията е известна с безпилотните си летателни апарати F7 и F10 и прехващачите LITAVR. F10 е планиран да бъде доставен на американската армия. F7 - най-ефективният дрон на фронта. В края на 2025 г. дронът F7 беше признат за най-ефективното оръжие на фронта, що се отнася до безпилотните летателни апарати. F7 зае първо място в класацията за брой унищожено руско тежко оборудване и беше признат за едно от най-добрите оръжия в категориите „най-много удари с леко оборудване“, „най-много унищожен вражески персонал“, „най-много FPV удари“ и „най-ефективно оръжие във войната на дронове"."

    Коментиран от #31

    15:19 20.03.2026

  • 29 Историк

    6 10 Отговор

    До коментар #20 от "Карго 200":

    Нали терористите си признаха, че Украрйна ги организирала? Какви разузнавателни служби на САЩ сънуваш? Естествено това много вдигна любовта на руснаците към украинците и затова яката ги лупкат докато не ги превърнат отново в руснаци.

    Коментиран от #35

    15:19 20.03.2026

  • 30 Украйна е лидер в областта на дроновете

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тез оправиха 404":

    Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие. В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    15:20 20.03.2026

  • 31 Историк

    12 6 Отговор

    До коментар #28 от ""F-Drones" е един от най-големите":

    Украйна беше номер едно (в новините). Обаче вече на никой не му пука за Украйна.
    Дори украинците в България забравиха украинския и минаха пак на руски.

    15:22 20.03.2026

  • 32 пешо

    6 7 Отговор
    те досега просиха откъде тия екипи , някой много здраво лъже

    15:22 20.03.2026

  • 33 хаха 🤣

    6 10 Отговор

    До коментар #24 от "Верно ли!?":

    остави го Зеля, ами Медведа и Захарова нещо го закъсаха 🤣 от комбинацията на бело + одеколон да пиене съвсем им се изпържиха мозъците 🤣

    15:23 20.03.2026

  • 34 Тръмп

    6 5 Отговор
    каза - Русия не е никакъв фактор :)

    15:26 20.03.2026

  • 35 Карго 200

    5 6 Отговор

    До коментар #29 от "Историк":

    Ако паметта ти е къса,да ти помогна

    Миналата седмица атентаторите бяха осъдени на доживотен затвор,а по безспорен начин бе доказано,че отговорност носи ИДИЛ,но на теб много ти се иска да е Украйна:)))

    15:27 20.03.2026

  • 36 Путин съм

    4 5 Отговор
    Къде ги е разположила тези екипи - на кои адреси?

    Питам защото искам да им пратя едно такси.. с чип.

    15:29 20.03.2026

  • 37 госпожа атанасова или сте госпожица

    5 7 Отговор
    не знам кой може да е мъж до вас -каква е тази статия е разположила екипи за прехващане на цели в Близкия изток вие нормална ли сте те страната си не могат да оправят смях това беше дъното на факти и вас тъ@№№$№пунгери

    15:29 20.03.2026

  • 38 хаха 🤣

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ей,голям страх от тоя нацизъм, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    15:30 20.03.2026

  • 39 Карго 200

    8 6 Отговор
    Запис от FPV камера от дрона, свалил руски Ка-52 в Донецка област. Пилоти на usfarmy от екипажа на Балтика, 1-ви батальон „Хищници на височините“ на 59-та бригада, го улучиха с оптичен FPV дроун близо до Надеивка, а дроновете „Бърдс“ на Маджар довършиха екипажа след аварийното кацане.
    Приключването на двамата пилоти също е на видео.

    Коментиран от #73

    15:33 20.03.2026

  • 40 "Украйна направи

    8 6 Отговор
    нещо рядко срещано - свали руски боен хеликоптер Ка-52 с FPV дрон (ВИДЕО) На 20 март Украинските въоръжени сили свалиха руски боен хеликоптер Ка-52 в близост до Покровск с помощта на FPV дрон (дрон с директно наблюдение от първо лице в реално време). Руският хеликоптер Ка-52 е свален близо до Надиевка в Донецка област. Екипажът е загинал след опит за евакуация заради допълнителни удари с дронове."

    Коментиран от #45

    15:33 20.03.2026

  • 41 Зелен Чук

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Как да не е настоявала Украйна? От 4 години денонощно ми надуват главата с Украйна.

    След като изкопа Черно море и го напълни с вода, сега Украйна ще изкопае и Персийския залив.

    Комедианти, управльвани от комедиант - крадец, подкрепян от цялата крадлива западна върхушка. Украинците наградиха Пеевски с орден - това е достатъчно. за да бъдат изтрити от историята накрая.

    Коментиран от #46

    15:33 20.03.2026

  • 42 Многоходовото

    7 6 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    15:35 20.03.2026

  • 43 само питам

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    бихте ли казали кое им е великото на осpайна?

    Коментиран от #52

    15:36 20.03.2026

  • 44 Виждам следващата статия

    4 4 Отговор
    Зеленски праща самолети F-45 за да спасява Тръмп.

    Хахахах

    15:37 20.03.2026

  • 45 фалшиво видео гледате

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от ""Украйна направи":

    видеото е направено от изкуствен интелект обаче ха ха ха

    15:37 20.03.2026

  • 46 Точно в това е голямата руска

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Зелен Чук":

    трагедия. Един неизвестен млад комедиен актьор за отрицателно време успя да направи Русия и Путин за посмешище пред света. В такава унизителна позиция, руснаците никога са били в цялата си история. :)

    Коментиран от #58

    15:38 20.03.2026

  • 47 Оня с коня

    5 7 Отговор

    До коментар #27 от "а Руснаците са по добри прихвачващи от":

    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #50

    15:38 20.03.2026

  • 48 Гепиме Кокорчо

    5 6 Отговор
    Зеленски е карък, който носи лош късмет. Американците ще изгубят и тази война с този късметлия, който ще им помага.

    15:39 20.03.2026

  • 49 Шахматист

    4 6 Отговор
    Украинците пак искат пари. Каквото и да се напише за тях - целта е да им се налеят още стотици милиарди. Краденето не трябва да спира.

    15:41 20.03.2026

  • 50 Русия е на 1 во място в света

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "Оня с коня":

    по даване на жертви и на едно от първите места по смъртност като цяло. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване на жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение, важна е съветската идеология и запазването на властта на диктатора.

    15:41 20.03.2026

  • 51 Ортодокс

    5 5 Отговор
    Украинският командир Мадяр публикува видео от утилизацията на руския екипаж на сваления хеликоптер Ка -52 . Хеликоптерът беше свален с дрон .

    15:42 20.03.2026

  • 52 Зеленски съм

    3 6 Отговор

    До коментар #43 от "само питам":

    Великото на Украйна е, че изцоца 2 хиляди милиарда за 4 години. Такъв обир не имало никога в човешката история.

    Коментиран от #54

    15:43 20.03.2026

  • 53 Смех в блатото

    3 6 Отговор
    Украйна разположи екипите си да изгниват в пръстта. Нищо ново под слънцето.

    15:45 20.03.2026

  • 54 А Русия какво да каже

    6 4 Отговор

    До коментар #52 от "Зеленски съм":

    като изхарчи 5 пъти повече от Зеленски и фалира. Ако не ви харесва положението се оплачете на Путин, който е започнал войната, Зеленски няма нищо общо в случия.

    15:46 20.03.2026

  • 55 Честен ционист

    2 5 Отговор
    По-добре да не стъпват украинци в Изрел, защото носят много лошо карма и ще докарат само зла участ на евреите.

    15:47 20.03.2026

  • 56 Русия се превръща в тестова площадка

    5 4 Отговор
    а експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра.

    😁

    15:47 20.03.2026

  • 57 име

    2 5 Отговор
    Съмнявам се, най-успешни в прехващането на дронове и ракети са украинските складове с гърмящи играчки, ресторанти и хотели със западни туристи, детски площатки с малки бандерчета, и разбира се, сборище на бандери за награждаване с Искандер! Едва ли бандерите са разположили такива неща в близкия изток.

    15:48 20.03.2026

  • 58 ТИР

    2 5 Отговор

    До коментар #46 от "Точно в това е голямата руска":

    Какво стана със санкциите ...?
    Скоро Урсула ще заяви че въвеждането им е било грешка номер 2 ...

    Коментиран от #63

    15:49 20.03.2026

  • 59 Наистина

    6 3 Отговор
    Украйна наистина се оказа горда и силна. Водеща европейска нация и пример за всички други. Шапка им сваляме в ЕС и НАТО. Орбанчо и Фицко е статистическа грешка. А наш Радев още е нелегален партизанин на политическото поприще. Също не се брои.

    15:49 20.03.2026

  • 60 "Руски депутат в паника:

    6 1 Отговор
    Роботи Терминатори вече се бият срещу нас на фронта. Гледали сте филма "Терминатор", нали? Ето, точно такива железни бойци вече воюват срещу нас на предна линия. Филмът "Терминатор" вчера стана реалност." Това са думи на руският депутат от Държавната дума Андрей Свинцов. Свинцов очевидно има предвид първият хуманоиден робот, специално проектиран за военни задачи Phantom MK-1 на американската компания Foundation. По-рано през февруари стана известно, че тя е изпратила за тестове в Украйна два такива робота, които да бъдат изпитани в реални бойни условия.(ВИДЕО)"

    😂

    15:50 20.03.2026

  • 61 Петрохански буда

    2 6 Отговор
    Страх ме е като гледам украинските екипи как помагат на Украйна - тежко им на американците с такива съюзници.

    Коментиран от #78

    15:50 20.03.2026

  • 62 И Япония иска украински дронове

    7 1 Отговор
    за собствена отбрана. Япония обмисля използването на произведени в Украйна дронове камикадзе, за да засили отбранителните си способности. Украйна вече е обсъдила въпроса с Япония като идеята е да има размяна на украинските технологии за борба с дроновете срещу оръжия, които може да предостави Токио. Това съобщи Kyodo news, цитирайки два източника, включително дипломатически представител. Пред японското правителство стои като вариант и придобиване на дронове от Израел, но по всяка вероятност вариантът с Украйна ще се разглежда като по-благоприятен.

    15:51 20.03.2026

  • 63 В Русия бият тревога, положението

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "ТИР":

    на икономиката и бизнеса е катастрофално. Причината - огромните загуби, заеми и милиардите дългове на предприятията. Инвестиции на практика няма. Повече от 50% от фабриките и заводите са фалирали и са освободили служителите си. Държавните корпорации ("Роскосмос", "Росатом", "Ростех") дължат на предприятията огромни суми, които не могат да платят. Когато голям клиент като държавата не си плати поръчките, производствената верига просто се разпада.

    15:52 20.03.2026

  • 64 НАТО порчен

    2 4 Отговор
    само да не отиде и генерал Събин Събев да помага на Нетаняху.

    15:56 20.03.2026

  • 65 шаа

    1 5 Отговор
    а таз цел на снимката защо така лошо гледа?

    Коментиран от #70

    15:59 20.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Представете си колко е зле положението

    3 4 Отговор
    Америка опря до помощта на Украйна, ха-ха-хааааа

    Резил до шия.

    Коментиран от #68

    16:00 20.03.2026

  • 68 Факт е че

    5 3 Отговор

    До коментар #67 от "Представете си колко е зле положението":

    Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма никоя друга страна в света.

    Коментиран от #71, #75

    16:04 20.03.2026

  • 69 Хитреци

    2 6 Отговор
    Да се хванем на бас, че тези екипи ще дезертират и ще изчезнат в момента в който Пентагонът ги остави без наблюдение. Хитър начин да се измъкнат от Зеленски. Отиват в Дубай, хахаха

    16:06 20.03.2026

  • 70 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "шаа":

    защото е кримски татарин, те гледат лошо, Този Умеров е голям приятел с Ердоган

    16:08 20.03.2026

  • 71 Хитреци

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Факт е че":

    Да. Отрицателен опит. Стават на трупове и “свалят” дронове с батареи Пейтриът. Сега американците нямат ПВО, щото го дадоха на Зеленски и стана на фойерверки.

    Просто искат и те да се измъкнат живи от Украйна.

    16:08 20.03.2026

  • 72 Урсул Лайненов

    0 5 Отговор
    Е сега вече край, че видат иранците голем зор

    16:10 20.03.2026

  • 73 Кагоооо

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Карго 200":

    То и Натаняху с шестте пръста също е на видео......... От видео до видео , от небето до земята.............

    16:12 20.03.2026

  • 74 Руски Z-блогъри в ступор

    5 1 Отговор
    заради взривените руски военни заводи. Руският военен пропагандист Владимир Романов е един от многото Z-канали, които са в ступор и не пестят критики – Романов твърди, че украински разузнавателен дрон е кръжал над завода "Кремний ЕЛ" и е насочвал ракетите, а руското военно министерство не се е погрижило за адекватна ПВО . Защо – защото се занимава да лъже и фалшифицира какво става на фронта, възмущава се Романов. Z-блогърите броят, че предвид броя на ракетите поне 4 украински изтребителя Су би трябвало да са се приближили в известна степен до руската граница и да са изстреляли поне 8 ракети, за да има 7 попадения. Къде ни е ПВО-то, тези изтребители защо не са свалени, питат руските военни пропагандисти.
    😂

    16:13 20.03.2026

  • 75 Абеможе

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "Факт е че":

    Голям опит, направо уникален, унищожиха си народа и държавата.

    Коментиран от #77

    16:15 20.03.2026

  • 76 Даскала

    3 3 Отговор
    Ето го, дойде и този ден! Укрите ще защитават САЩ от чаршафите! Оранжевото 🍊 да си подава оставката!

    16:16 20.03.2026

  • 77 Безспорно, в тази война, най-много

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Абеможе":

    го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    16:27 20.03.2026

  • 78 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Петрохански буда":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    16:29 20.03.2026

