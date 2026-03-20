Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Новият ирански върховен лидер призова разузнаването да напада враговете в чужбина

Новият ирански върховен лидер призова разузнаването да напада враговете в чужбина

20 Март, 2026 14:47 2 184 34

  • иран-
  • разузнаване-
  • израел-
  • сащ-
  • моджтаба хаменей

Изявлението беше направено след смъртта на министъра на разузнаването, убит при атентат тази седмица

Новият ирански върховен лидер призова разузнаването да напада враговете в чужбина - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новият върховен лидер на Иран призова разузнавателните служби на страната да не позволяват на "враговете в страната и в чужбина" да се чувстват в безопасност, предаде ДПА, съобщи БТА.

Изявлението, публикувано от Моджтаба Хаменей в Екс, беше направено след смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб, убит при атентат тази седмица.

"Останалите служители и персонал на това министерство," което изпълнява поверителни задачи, трябва да запълнят празнината, оставена от смъртта на министъра, каза новият ирански върховен лидер.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично и не е публикувал аудио- или видеосъобщения след избирането му за върховен лидер на страната на 8 март, което доведе до спекулации относно неговото състояние, отбелязва ДПА.

Той зае поста на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар над Техеран в първия ден на офанзивата на Израел и САЩ на 28 февруари. Моджтаба Хаменей загуби при обстреля и съпругата си, майка си и зет си.

Според американското правителство самият Моджтаба Хаменей е бил ранен. Засега не са известни подробности, отбелязва ДПА.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    12 18 Отговор
    Пак писмено. Знаем защо.

    Коментиран от #12

    14:49 20.03.2026

  • 2 Исторически факти

    42 7 Отговор
    Гледах по телевизора как Доналд Тръмп недодялано се шегува за Пърл Харбър и отмъщението в Хирошима в присъствието на Министър- Председателката на Япония... Кифлата се хилеше като тъпа пача... Голям смях пада с тия шегаджии... После настъпи неловка тишина... малко кофти стана, ама нищо... Той и Богдан Филов се е шегувал...

    Коментиран от #4, #7, #10, #11, #29

    14:50 20.03.2026

  • 3 СЕГА ВЕЧЕ

    43 7 Отговор
    ПРЕДСТОИ ВЕСЕЛБА. ЕВРЕИТЕ ЗА НАГЛОСТТА СИ ЩЕ СЪЖАЛЯВАТ МИЛИОН ПЪТИ.

    Коментиран от #6, #14

    14:50 20.03.2026

  • 4 Ка Путин

    8 21 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Тръмп наш!!! Панимал? Долу Бай-дън.

    14:51 20.03.2026

  • 5 Русия

    29 7 Отговор
    Подкрепям,кравари и чифу... трябва да се изби...... на всякъде по света.

    Коментиран от #13

    14:52 20.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пламен

    10 7 Отговор
    Едно от ,,служебните" на Мунчо забрани продажбата дори и на газово оръжие . В оръжейните магазини се бяха видяли в чудо ! После тази глупост отпадна .

    Замислете се кой иска да сме беззащитни овце .

    14:55 20.03.2026

  • 9 За шесттопръстия

    23 3 Отговор

    До коментар #7 от "аха":

    Сатаняху говориш.

    14:55 20.03.2026

  • 10 Казанлъшкия

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    С тая разлика,че Богдан Филов е бил достойна личност убита от комунистическите т.рористи е.реи. А самият Тръмп служи и цялото му правителство е от е реи. Дори щерка му прие религията.

    Коментиран от #24

    14:56 20.03.2026

  • 11 Бум с големата бомба

    2 13 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Япония се учи от грешките и не ги повтаря.Не са глупаци.

    14:56 20.03.2026

  • 12 ои8уйхътгрф

    21 6 Отговор

    До коментар #1 от "мдаааа":

    Колко пъти да ви се обяснява- при персите ликвидирането на лидера или разни там "ключови фигури" НЕ ПРОМЕНЯ НИЩО И ДОРИ ПРАВИ ПОЛОЖЕНИЕТО ПО-ЛОШО за враговете...
    Същото е и с народа- много от тях не харесват сегашното управление, но също така и МРАЗЯТ Краваристан и Изcpaeл... Реално положението в момента "Първо ликвидираме жидовете и краварите и след това ще решаваме кой и как ще управлява Персия"...

    14:57 20.03.2026

  • 13 прокурор - ИПто ви е записано

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Русия":

    Чл. 416 (Геноцид): Наказва се всеки, който с цел да унищожи напълно или отчасти определена национална, етническа, расова или религиозна група, причини смърт, тежка телесна повреда или създаде условия за живот, водещи до физическото им унищожение.
    Чл. 416, ал. 2: Предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор без замяна.

    Коментиран от #18, #21, #31

    14:57 20.03.2026

  • 14 Ще си изпатят пак

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "СЕГА ВЕЧЕ":

    бедните евреи, обикновените хора. А върхушката, която дърпа конците, нищо няма да усети, само ще се забавлява.

    14:57 20.03.2026

  • 15 Я пък тоя

    25 4 Отговор
    САЩ и Израел настъпиха мотиката.
    Ама много яко.

    14:58 20.03.2026

  • 16 Гражданин

    5 21 Отговор
    Тялото на новия ирански лидер, без един крак и без една ръка, е в предсмъртна кома и не може нищо да призовава!

    Коментиран от #19, #33

    15:00 20.03.2026

  • 17 Мирослав

    19 4 Отговор
    Персите отново ще освободят израелтяните от робство и ще сменят ционистките и евроатлантическите режими по цял свят!
    Задава се нова световна революция!!!

    15:02 20.03.2026

  • 18 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "прокурор - ИПто ви е записано":

    Като си почнал запиши си и мойту ИП: 94.242.50.79

    Чакам утре преди обед да ме потърсиш утре по телефона, започва с +7... Ако ли не, аз ще те потърся... Лично... И ще те запозная с няколко члена...

    Коментиран от #23

    15:06 20.03.2026

  • 19 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гражданин":

    Четеш ком. №12 и си записваш

    15:07 20.03.2026

  • 20 Ганчев

    3 0 Отговор
    Колко ще изкара!

    15:08 20.03.2026

  • 21 си пън

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "прокурор - ИПто ви е записано":

    прокурорче,пиши си го отзаде си

    15:08 20.03.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    18 3 Отговор
    Да започнат със соломон паси! Той е евреин!

    15:10 20.03.2026

  • 23 прокурор

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "ои8уйхътгрф":

    Мислиш че руското ти ИП през ИП сменячката прикрива реалния трейсинг на истинското ти ИП? Наивно дете. Това върви само за ФАКТИ за да си набиваш плюсове.

    15:14 20.03.2026

  • 24 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Казанлъшкия":

    Нищо не знаеш!Ограмотявай се!Има една книжка - "днениците на Богдан Филов"...

    15:15 20.03.2026

  • 25 И другите...

    5 2 Отговор
    Ето до това водят атентатите на Израел.
    Нима си мисля, че само те могат да убиват?!

    15:16 20.03.2026

  • 26 Насилието води до насилие

    4 2 Отговор
    Честно като си помислиш как израелците си представят, че те миже да убиват а иранците ще седят и гледат

    Особено като се сетиш, че Израел е една педя земя...

    15:19 20.03.2026

  • 27 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    1 6 Отговор
    И Фанатичната подкрепа
    За Разни Чалмари и Ислямски Терористи
    Се превърна в Ежедневие
    За РУСОФИЛКИТЕ
    По нашите Територии

    15:24 20.03.2026

  • 28 И тоя АЯТОЛАХ ЧАЛМА

    1 4 Отговор
    Дълго няма да заплашва.

    Дните са му преброени .

    15:26 20.03.2026

  • 29 Само до Преди

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически факти":

    Година

    Всичкото Русофилки Издънени

    Ревяха

    ТРЪМП НАШ

    Тръмп Наш

    15:27 20.03.2026

  • 30 Георги

    4 3 Отговор
    тея иранци за какви се мислят? Само Украйна и Израел могат да правят такива неща!

    15:30 20.03.2026

  • 31 Верно ли....

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "прокурор - ИПто ви е записано":

    ....ма тоя член що не го кажете на юдео- жидовете и на кравабойс...относно палестинци, иракчани, либийцит и т, н., на които им внедриха " демокрация" по бомбен път.

    15:31 20.03.2026

  • 32 Иван

    0 3 Отговор
    Това включва и Украйна.

    15:33 20.03.2026

  • 33 Ами..

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гражданин":

    Ако беше малко по-умен щеше да разбереш, че тоеа е още по-лошо за господарите ти. Ако не е той, кой е?! Каква е ползата от убийствата тогава и не носят ли те повече вреда на поръчителите?!

    15:34 20.03.2026

  • 34 Бай Дончо не читател

    4 2 Отговор
    Явно израелците не са чели Вапцаров и не разбират колко безсмислени сс убийствата

    Борбата е безмилостно жестока.

    Борбата както казват, е епична.

    Аз паднах. Друг ще ме смени и…

    толкоз.

    Какво тук значи някаква си личност?!

    15:41 20.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания