Новият ирански върховен лидер призова разузнаването да напада враговете в чужбина

Новият върховен лидер на Иран призова разузнавателните служби на страната да не позволяват на "враговете в страната и в чужбина" да се чувстват в безопасност, предаде ДПА, съобщи БТА.

Изявлението, публикувано от Моджтаба Хаменей в Екс, беше направено след смъртта на министъра на разузнаването Есмаил Хатиб, убит при атентат тази седмица.

"Останалите служители и персонал на това министерство," което изпълнява поверителни задачи, трябва да запълнят празнината, оставена от смъртта на министъра, каза новият ирански върховен лидер.

Моджтаба Хаменей не се е появявал публично и не е публикувал аудио- или видеосъобщения след избирането му за върховен лидер на страната на 8 март, което доведе до спекулации относно неговото състояние, отбелязва ДПА.

Той зае поста на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар над Техеран в първия ден на офанзивата на Израел и САЩ на 28 февруари. Моджтаба Хаменей загуби при обстреля и съпругата си, майка си и зет си.

Според американското правителство самият Моджтаба Хаменей е бил ранен. Засега не са известни подробности, отбелязва ДПА.