Владо Николов коментира информацията, че синовете му се събират в Италия

8 Декември, 2025 19:00

"Алекс има железен договор с Лубе. Мони има контракт с Локомотив. Всякаква друга информация е спекулация", заяви баща им

Бившият капитан на националния отбор на България Владо Николов обяви специално за Sportal.bg какво е бъдещето на синовете му Александър и Симеон в клубния волейбол.

Към момента Алекс Николов е волейболист на носителя на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова), а неговият по-малък брат Мони Николов прави страхотен сезон с Локомотив (Новосибирск) в Суперлигата на Русия.

По-рано днес се появи информация, че Лубе се опитва да привлече Симеон Николов за следващия клубен сезон.

Българският плеймейкър има договор с Локомотив за 1+2 години.

В същото време Алекс Николов е обвързан с Лубе до 2028 година.

“Алекс има железен договор с Лубе. Мони има контракт с Локомотив. Всякаква друга информация е спекулация”, заяви волейболната легенда Владо Николов специално за Sportal.bg.


България
