Новини
Спорт »
Световен футбол »
Венци Стефанов: В момента Славия е най-силният отбор в България! Левски ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

Венци Стефанов: В момента Славия е най-силният отбор в България! Левски ще стане шампион, само ако се върне COVID-19

9 Декември, 2025 07:00 524 4

  • венци стефанов-
  • футбол-
  • славия-
  • левски

Бизнесменът похвали тима на Ратко Достанич и заяви, че според него в момента славистите са най-добрите в България

Венци Стефанов: В момента Славия е най-силният отбор в България! Левски ще стане шампион, само ако се върне COVID-19 - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов даде коментар пред колегите от Sportal.bg след ремито на "белите" срещу Лудогорец в Разград. Бизнесменът похвали тима на Ратко Достанич и заяви, че според него в момента славистите са най-добрите в България.

"Доволен съм! Славия показа, че играе за себе си! Болно ми е, че живеем в отвратително време на интриги, спекулации и злоба. В такава среда момчетата на Славия не можеха да покажат своите възможности в продължение на две години. Но ето - дойде един човек, развъртя магическата пръчка и отборът вече има друго лице. Аз го виждам - момчетата искат да се раздават, искат да покажат какво могат с бялата фланелка, летят по терена. Смятам, че в момента Славия има най-добрият отбор в България. И не го казвам без покритие. Ако искат, да направим един зимен турнир в Анталия между българските отбори. Няма да се представим никак зле.

Сигурно дразня някои хора, защото казвам истината и не ми пука. В Славия държим на нашите деца, на българското. Знаете в ЦСКА и Левски, когато има някакъв катаклизъм и как започват да изплуват имена на легенди - на тоя, на оня, на третия и на петия. Е, в Левски сега сложиха испанеца, той не е легенда, но показа как умее да рита. Жив и здрав да е! Бием си го момчето, където го хванем. В няколко интервюта казах, че Левски е като хремата. Мисля, че "хремата" от "Герена" може да стане шампион, само ако COVID-19 се завърне.

Пак да ви кажа - младите и българите, това трябва да е водещо. Новият селекционер на националния отбор правилно дава път на момчетата, с които е работил през последните десетина години. Той ги познава, те го познават. И се раздават. А преди него беше - баща ми казваше на такива "времянки". С такива "времянки" няма какво да стане.

Знаете, че се ядосах на един въпрос за цената на едно наше момче. Защото гледате нещата от краката към главата - колко струвал, колко давали. Колкото и да струва, важното е каква работа ще свърши, докъде може да стигне. А не като онзи, дето има пет награди "Футболист на годината", а ги е получавал, докато е играл румба в кофа. Може ли той да има пет награди, а Митата Якимов и Сираков да нямат нито една? И Лечков няма. А играеше в Хамбургер, какъв футболист беше", каза босът на Славия.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер с бастун

    2 0 Отговор
    чичо Венци съвсем изтрещя.

    07:04 09.12.2025

  • 2 Абе, шушляк

    1 0 Отговор
    Стига си си чесал ченетата с Левски. Не ти ли омръзна. Дадоха ви мача, излязоха с осем резерви. Със Сираков си играйкате игричките и ти после се подиграваш и плюеш срещу Левски.

    07:08 09.12.2025

  • 3 Този заедно

    2 0 Отговор
    с оня фбета са за спешно прибиране в лудница.

    07:14 09.12.2025

  • 4 Сандо

    0 0 Отговор
    Ако всички играят като Славия то зрителите ще се откажат да ходят на мачове.Това е игра на късмет:отзад може да не ти карат гол,а отпред може да се получи нещо - кой харесва такава игра?

    07:28 09.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ