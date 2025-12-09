В Реал Мадрид смятат треньора за "прекалено мек"

Старши треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо е поставен под сериозен натиск, а ръководството на клуба го определя като "прекалено мек". Бъдещето му на треньорския пост е под въпрос след неубедителното представяне в последните мачове.

Според информация на ESPN, в понеделник президентът на "кралския клуб" Флорентино Перес е провел спешна среща със съвета на директорите. На нея са обсъдени лошата форма на отбора и бъдещето на старши треньора.

Смята се, че предстоящият мач срещу Манчестър Сити от шестия кръг на основната фаза на Шампионската лига ще изиграе ключова роля за решението дали Алонсо ще запази позицията си.

Като потенциални заместници вече се спрягат имената на клубните легенди Алваро Арбелоа и Зинедин Зидан.

Източници от Реал Мадрид твърдят, че отговорността за незадоволителните резултати се поделя както между треньора, така и между играчите, които не успяват да възприемат методите на Алонсо и неговия щаб.

Освен това, ръководството на "белия балет" има сериозни въпроси относно комуникацията на Алонсо с играчите. В клуба цари мнението, че наставникът е бил "прекалено мек" в последните седмици, което явно не се харесва на взискателното ръководство.