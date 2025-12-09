Новини
Ливърпул с извънредно решение за бъдещето на Салах

9 Декември, 2025 12:15 1 249 2

  • мохамед салах-
  • футбол-
  • ливърпул

Клубните босове са преценили, че е по-добре 33-годишният нападател да бъде продаден през зимния трансферен прозорец

Ливърпул с извънредно решение за бъдещето на Салах - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул е взел решение да се раздели със звездата Мохамед Салах през януари, въпреки че вчера беше обявено пред медиите, че клубът иска египтянинът да остане.

Това е било само за успокоение на скандала, който се разрази през последните дни. Клубните босове са преценили, че е по-добре 33-годишният нападател да бъде продаден през зимния трансферен прозорец, твърдят на Острова, позовавайки се на източници от „Анфилд“.

Решението е взето на извънредна среща между управата и спортния директор Ричард Хюз.

От няколко дни се знае, че в Ливърпул е постъпило запитване за играча от страна на саудитския Ал Хилал.

Вчера стана ясно, че Салах е извън групата на "червените" за днешното гостуване на Интер в мач от Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Така

    4 1 Отговор
    Се прави когато изкаш да изгониш някой ,който не желае да напуска . Забиваш го на скамейката и го обвиняваш за слабата игра на отбора .

    12:21 09.12.2025

  • 2 РЕалисто

    1 0 Отговор
    хаха, легендата Салах пак ще допринесе с нещо за клуба, а некадърника Слот го води към фалит !!!

    13:26 09.12.2025

