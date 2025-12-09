Ливърпул с извънредно решение за бъдещето на Салах

Ливърпул е взел решение да се раздели със звездата Мохамед Салах през януари, въпреки че вчера беше обявено пред медиите, че клубът иска египтянинът да остане.

Това е било само за успокоение на скандала, който се разрази през последните дни. Клубните босове са преценили, че е по-добре 33-годишният нападател да бъде продаден през зимния трансферен прозорец, твърдят на Острова, позовавайки се на източници от „Анфилд“.

Решението е взето на извънредна среща между управата и спортния директор Ричард Хюз.

От няколко дни се знае, че в Ливърпул е постъпило запитване за играча от страна на саудитския Ал Хилал.

Вчера стана ясно, че Салах е извън групата на "червените" за днешното гостуване на Интер в мач от Шампионската лига.